خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اتمام طرح‌های نیمه تمام یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم است و در شهرستان رزن چندین طرح نیمه کاره وجود داشت که آیت‌الله رئیسی در سفر به استان همدان دستورات و اعتبارات لازم برای اتمام این طرح‌ها را تصویب کردند.

طرح‌های نیمه تمام در شهرستان رزن

حجت‌الاسلام علی اکبر منصوری، امام‌جمعه شهرستان رزن با ابراز تأسف از اینکه در سه سال گذشته طرح‌هایی مانند جاده کمربندی شهر رزن به اتمام نرسیده است ابراز داشت: با تمام نشدن این طرح، ماشین‌های سنگین وارده به استان همدان از داخل شهر رزن منجر به تصادفات مختلفی می‌شود که در آخرین سانحه، هفته گذشته، یک مادر دچار حادثه شد و از دنیا رفت.

امام جمعه رزن درباره دومین طرحی که به اتمام نرسیده است و موجب تلفات انسانی است گفت: چندین سال است که جاده رزن به دمق نیمه کاره است؛ هر چند دو سه کیلومتر کار انجام شده است اما طرح نیمه تمام است که در اردیبهشت ماه بر اثر سانحه‌ای در این مسیر هم یکی از هموطنان جان خود را از دست داد.

وی درباره بیمارستان نیمه کاره‌ای که به اسم برای شهرستان رزن است اما مردم شهرستانهای آوج و فامنین و درگزین هم از منافع آن بهره‌مند خواهند شد صحبت کرد و افزود: در عمل این پروژه تعطیل است و با گذشت سه سال از دولت، مسئولان شهرستانی و استانی نتوانسته‌اند به وعده خود در اتمام این طرح‌ها، جامه عمل بپوشانند.

حجت‌الاسلام منصوری با تأکید بر اینکه هیچ شکی در کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی آیت‌الله رئیسی نبوده و نیست گفت: در بدنه دولت بویژه در استان همدان کم کاری‌هایی وجود دارد که نتوانسته‌اند وعده‌های آیت‌الله رئیسی که کارهایی انجام شدنی بود را به انجام برسانند؛ البته مشخص است که با این ظرفیت در یک سال آینده نیز این پروژه‌ها به انجام نخواهد رسید.

وی با اشاره به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسئولان در جلسات مختلف تنها اعتبارات را مطرح می‌کنند، در حالی که این اعتبارات تخصیص بیشتری نمی‌یابد. به عنوان مثال مسئولین شهرستان اعتباری بالغ بر نهصدمیلیارد تومان که بیشترین اعتبار استان از سفر ریاست جمهوری همدان، به این شهرستان بود، گفتند در حالی که به گزارش خودشان ده درصد هم تخصیص پیدا نکرده است

امام جمعه شهرستان رزن تلاش نماینده مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان را در جذب بودجه تصویب شده بسیار مؤثر دانست و ابراز داشت: من بارها عرض کرده‌ام که مسئولین قبل از نخصیص اعتبارات، این ارقام را در هر جلسه مطرح نکنند چراکه انتظارات مردم را بالا می‌بریدوبامحقق نشدن بدبینی به نظام ایجاد می‌شود و الان مردم در شهرستان، عملکرد مسئولان را در دولت آیت‌الله رئیسی با نهصد میلیارد تومان می‌سنجند و نمی‌دانند که از این اعتبارات بیشتر از ده درصد تخصیص پیدا نکرده است.

وی همچنین با انتقاد از وعده و قول‌های خارج از قانون و ضوابط مسئولین برای عمل به این وعده‌ها، منجر به تقابل با مدیر کل‌های مختلف مانند مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل آب و فاضلاب و مدیر کل امور آب می‌شود گفت: این اختلافات بین فرماندار و مدیر کل‌های استان باعث بدبینی به دولت آیت‌الله رئیسی شده است.

حجت‌الاسلام منصوری گفت: فضای مطالبه گری و پیگیری مشکلات مردم توسط رسانه‌ها بسته است و بعضی از مسئولین از درج مشکلات مردم در خبرگزاری‌ها و گزارشات اهل رسانه اظهار ناراحتی می‌کنند، این عدم انتقادپذیری مسئولین باعث می‌شود امور مردم بر زمین بماند و نتوان در راستای خدمت رسانی به مردم قدم مهمی برداشت در حالی که دولت سیزدهم دولتی خدمتگزار و مردمی و ایران قوی نام گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه اولویت شهید رئیسی اتمام پروژه‌های نیمه تمام بود، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهم‌ترین اولویت دولت سیزدهم برای آبادانی و پیشرفت کشور بود که بارها از سوی رئیس جمهور شهید مورد تأکید قرار گرفت.

وی گفت: دولت سیزدهم عزم خود را بر اتمام طرح‌های نیمه تمام قرار داد، از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا کنون پروژه‌های نیمه تمام مهم و زیادی در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت و این روند همچنان ادامه دارد. علاوه بر پروژه‌های نیمه تمام دولت سیزدهم بسیاری از گره‌های کور را در حوزه‌های مختلف باز کرد.

فرماندار رزن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقدامات خیلی خوب و اساسی در دولت سیزدهم در سطح شهرستان رزن انجام شده است افزود: از جمله اقدامات خیلی خوب تعیین تکلیف شدن ۲۷ پروژه مهم دولتهای بعد از انقلاب به عناوین مختلف و پروژه‌های مختلف، سیاسی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، و فرهنگی در سطح شهرستان رزن که بر زمین مانده بود و مطالبه گری مردم را به همراه داشت بوده است، در دو سال گذشته غالب پروژه‌هایی که در ۴۵ سال بعد از انقلاب در شهرستان رزن بر زمین مانده بود اجرایی و عملیاتی شده است.

علی اصغر غفاری آثار گفت: پروژه تعاونی مسکن ایثارگران که در سال ۶۷ زمینهای آن خریداری شده بود با توجه به حل شدن قسمتی از مشکلاتی که داشت، مابقی مشکلات در دولت سیزدهم حل و انجام شد.

اتمام پروژه‌های تعاونی بهداشت و درمان و تعاونی فرهنگیان

وی با اشاره به پروژه‌های تعاونی مسکن بهداشت و درمان و تعاونی مسکن فرهنگیان افزود: یکی دیگر از پروژه‌هایی که مشکلات آن در دولت سیزدهم حل و به بعد از سال‌ها تعیین تکلیف شد، پروژه تعاونی بهداشت و درمان بود که در سال ۸۲، خرید زمین آن برای کل پرسنل انجام و با همت دولت سیزدهم به اتمام رسید، پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان که در سال ۸۶ خریداری و بدون انجام امور اداری بلاتکلیف مانده و قطعات پروژه به ۱۲۰۰ قطعه زمین بود مشکلات آنها در دولت سیزدهم حل شده است و در حال حاضر اگر خود اعضا تعاونی تمایل داشته باشند قابلیت تبدیل به نزدیک به ۴ هزار واحد مسکونی را دارد که به اندازه خود شهرستان رزن و وضعیت موجود ساخت و ساز خواهیم داشت. در واقع تمام امور و مشکلات اداری آن توسط مدیریت شهرستان برطرف شده است و حال باقی امور باید توسط خود اعضای تعاونی پیگیری شود.

شهرستان رزن در آستانه اجرای فاز سوم نهضت ملی مسکن ملی

علی‌اصغر غفاری‌آثار در خصوص مسکن ملی رزن ادامه داد: فاز نخست طرح نهضت ملی مسکن در شهر رزن با وجود فصل سرد سال پیشرفت فیزیکی خوبی داشت و به مرحله نازک کاری رسیده و برخی از واحدها قابل سکونت شده است که به طور قطع طبق وعده و قول داده شده تا ابتدای تابستان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: بخش دوم طرح نهضت مسکن ملی رزن شامل ۳۳۶ واحد بوده که ۵۲ واحد امروز با واگذاری زمین‌ها متقاضیان می‌توانند تسهیلات خود را دریافت کنند ضمن اینکه با جدیت پیگیر مابقی واحدها هستیم.

غفاری‌آثار خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و شهرداری را پای کار گذاشتیم تا گره از مشکلات مسکن که اولویت دولت سیزدهم است را به نتیجه برسانند.

غفاری‌آثار اضافه کرد: در سال گذشته با جدیت و اهتمام ویژه، فاز سه نهضت ملی مسکن رزن پیگیری و در بهترین نقطه شهر تملک و توافق آن انجام شد و با همراهی و همکاری رئیس دادگستری شهرستان و دادستان ۴۰ هکتار زمین را به این موضوع اختصاص دادیم که هم‌اکنون در مرحله اجرای طرح است.

ورودی‌های شهرهای رزن و دمق

وی در ادامه به پروژه‌های ورودی شهرستان رزن و دمق اشاره کرد و افزود: این ورودی‌ها مشکلات زیادی داشتند که این مشکلات احصا و برای حل آن برنامه ریزی شد، در حال حاضر ورودی شهر رزن در حال احداث میدان در شأن این شهرستان توسط شهرداری هستیم و بلوارهای ورودی رزن و دمق هم به همین صورت است، دو بلوار با نام خلیج فارس پس از سال‌ها بلاتکلیفی هم در دمق هم در رزن که این پروژه‌ها صد در صد انجام و آسفالت شده است.

افتتاح پاسگاه بابانظر

فرماندار رزن در ادامه به افتتاح پاسگاه بابانظر اشاره کرد و گفت: پاسگاه بابا نظر از سال ۷۴ مصوبه اجرا داشته است اما بالاخره پس از سال‌ها انتظار و مطالبه مردم در دولت سیزدهم اجرایی شد و در حال حاضر با همت مسؤلین و دولت سیزدهم بابا نظر یک پاسگاه دارد.

وی با بیان اینکه تبدیل به بخش شدن بقراطی از پیگیری‌های بعد از انقلاب بوده و سال گذشته مصوب شد یک بخش به سردرود اضافه شود افزود: یک کار خیلی خوب و بزرگی که انجام دادیم اصلاح نقاط حادثه خیز شهرستان رزن بوده است که برای این اصلاحات بیش از ۴۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم در این مقوله هزینه شده است و در حال حاضر آنچه که برای ما مهم است ۵۲ درصد تصادفات منجر به فوت ما کاهش پیدا کرده است و این آمار از طرف پلیس راه و راهداری تأیید شده است.

وی در رابطه با پروژه کریدور شمال استان گفت: یک پروژه دیگر کوریدور شمال استان است که از سال ۸۹ از شهرستان فامنین تا روستای کاج و از درگزین تا دمق و سه راهی اورقین بوده است که قسمتی از کارهای عمرانی آن نیز انجام شده است، در حال حاضر هم پروژه فعال و در حال انجام است.

وی در ادامه گفت: از قروه تا رزن و از رزن تا روستای ویر این پروژه ۱۲ سال راکد بوده که در دولت سیزدهم از محل سفر رئیس جمهور شهید برای این پروژه ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیده شده که از ۱۳۰ میلیارد تومان ،۲۵ میلیارد تومان برای همین پروژه اختصاص پیدا کرده است، از محل کمیته برنامه ریزی شهرستان نیز ۸ میلیارد برای این پروژه اعتبار دیدیم و این پروژه در دو سال گذشته حدود ۵ کیلومتر آسفالت شده و حدود ۲ کیلومتر زیر سازی آماده و در حال آسفالت است و از ویر و روستا پاینده تا دمق هم ۷ کیلومتر زیرسازی انجام شده است و در حال حاضر این پروژه فعال می‌باشد و از نظر اداری هیچ گونه مشکلی ندارد و روند قانونی آن دارد طی می‌شود.

غفاری آثار در رابطه با پروژه کنار گذر شهر رزن افزود: این پروژه از پروژه‌های تعریف شده در سال ۸۹ است که قسمتی از کارهای آن انجام شده بود و مابقی کارهای آن در دو سال گذشته عملیاتی شد.

وی ادامه داد: از محل سفر برای پروژه کنارگذر ۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیده شده است و از این ۷۰ میلیارد، ۳۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده، از این ۳۰ میلیارد مبلغی بابت تسطیح اراضی و در واقع خرید زمین‌های مردم که قبلاً موانع حقوقی و دادگستری اشت پرداخت شده و مابقی آن هم برای هزینه پروژه عمرانی بوده و در حال حاضر هیچ گونه مشکلی ندارند و از نظر روند قانونی مسیر خود را طی و این پروژه نیز در حال انجام و فعال است.

اجرای پد هلیکوپتر بعد از ۳۰ سال و اجرای آن توسط دولت سیزدهم

وی در حوزه هلال احمر افزود: پد هلی کوپتر را برای بحث اورژانسی نیاز شهرستان بود که حدود ۲۰ سال است پی گیری می‌شد اما در دولت سیزدهم اجرایی شده است.

فرماندار رزن افزود: یک پست ۶۳ مگاباتی برق که از نیازهای واقعی شهرک صنعتی بود، از سال ۹۲ این را هم پیگیری کرده بودند که در دولت سیزدهم دارد به سرانجام می‌رسد و اگر کار پیگیری شود و ادامه دار باشد اجرایی می‌شود، تا دو ماه آینده یک پست ۶۳ برق افتتاح می‌شود و یک خط ۲۰ کیلو ولت دمق را داریم که با مشکلات زیادی در سال‌های گذشته در خط برق دمق مواجه بودیم در حال حاضر حل شده است.

وی در ادامه به راه، چایان به دمق اشاره کرد و افزود: حدود ۱ کیلومتر راه آنتنی که از نیازهای واقعی روستا بوده به مرکز بخش، زیر سازی انجام و امسال هم آسفالت می‌شود، یک راه آنتنی حدود ۳ کیلومتر از راه روستایی سالج لو و منصور آباد را هم داشتیم که از نیازهای واقعی این روستاها است که با کمک خیرین بحث زیر سازی آنها انجام شده است.

وی در ادامه به مشکلات آب شرب اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اصلی ما مسأله آب شرب بود که خود بنده با پیگیری‌هایی که کردیم حدود ۶ حلقه چاه با کمک خیرین در روستاهای مختلف حفاری شده است، اما گله‌ای که ما از دوستان آب و فاضلاب داریم این است که با توجه به اینکه فرماندار هستم و هیچ رابطه‌ای با مشکلات آب شرب مردم نداریم ۶ چاه زدیم و بسیاری از نیازهای مردمی در حوزه آب شرب را حل کردیم ولی دریغ از یک ریال تخصیص منابع ملی و محل سفر برای آب‌های شرب که باید کمک می‌شد و متأسفانه کمک انجام نشد.

پیشرفت ۵۲ درصدی بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن

وی در ادامه به پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن اشاره کرد و افزود: این بیمارستان از نیازهای واقعی و پروژه های زیر ساختی شهرستان است که تا اوایل سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در این دو سال ضمن اینکه از محل سفر ۳۰۰ میلیارد اعتبار برای آن دیده شده در این دو سال ۱۰۲ میلیارد تخصیص داشته و در حال حاضر این پروژه ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه فعال است و هیچ مشکلی ندارد.

وی یا بیان اینکه منهای پروژه بیمارستان ما سه مرکز جامع سلامت هر کدام با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان اجرایی و در حال اتمام هستند افزود: مرکز جامع سلامت ملأ بداق در دهه فجر سال گذشته افتتاح شد، مرکز چایان که هفته‌ی گذشته با حضور وزیر بهداشت قرار بود افتتاح شود که سفر ایشان لغو شد، مرکز سوم مرکز سورته جین است که در دو سال گذشته کلنگ زنی شد و در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتبارات لازم هم برای آن تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از این پروژه‌ها در قالب پروژه‌های ملی تعریف شده اند، ادامه داد: از این جهت اطلاعات کامل پروژه‌هایی نظیر کنارگذر، کریدور و.... در اختیار وزرای مربوطه است.

رتبه اول اشتغال در سطح استان همدان

وی همچنین با اشاره به رتبه اول اشتغال شهرستان رزن در بین ۱۰ شهرستان استان تصریح کرد: در حوزه اشتغال در دو سال متوالی ضمن اینکه در خصوص پرداخت تسهیلات صنعتی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و پروژه های جدید و نیمه کارها اختصاص یافته ،۴۰۰ میلیارد تومان هم برای اشتغال تخصیص داشتیم و جذب کردیم، در بحث اشتغال ۱۱ واحد راکد داشتیم که از این ۱۱ واحد، ۸ واحد فعال شده و بیش از ۲۰۰ نفر مشغول فعالیت است که در دولت سیزدهم تمامی این فعالیت‌ها انجام شده است.

دعوت از اصحاب رسانه برای برگزاری تور رسانه‌ای در شهرستان

فرماندار رزن با تاکید بر ضرورت طرح شدن نظرات مختلف و بیان نقدها در خصوص اقدامات گفت: از همه رسانه‌های استانی و ملی دعوت می‌کنیم برای اینکه از نزدیک با اقدامات نظام جمهوری اسلامی و خدمات دولت رئیس جمهور شهید در شهرستان رزن آشنا شوند و نکات خود را طرح کنند در یک تور رسانه‌ای در پروژه‌های عمرانی و صنعتی شهرستان رزن حضور پیدا کنند و آمادگی میزبانی از این عزیزان و استفاده از نقطه نظرات آنان را داریم.

بررسی پروژه‌های نیمه تمام دو سال گذشته در شهرستان رزن نشان می‌دهد با ادامه تلاش‌های انجام گرفته می‌توان به اتمام پروژه‌ها که از تأکیدات رئیس جمهور شهید است امیدوار بود.