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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۱۵

طی حکمی از سوی استاندار کرمان صورت گرفت؛

رحمان جلالی رئیس ستاد انتخابات استان کرمان شد

رحمان جلالی رئیس ستاد انتخابات استان کرمان شد

کر مان_ طی حکمی از سوی استاندار کرمان رئیس ستاد انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در حکمی با استناد به نامه دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور، رحمان جلالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصوب کرد.

در این حکم بر برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی به موقع همه مقدمات و تمهیدات لازم، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین و روز آمد، روان و تسهیل‌سازی فرآیندهای انتخابات، بکارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص و بسترسازی برای حضور و مشارکت هر چه بیشتر و گسترده مردم در عرصه انتخاباتی در شأن و تراز مردم شریف استان در فضایی امن و توأم با نشاط و آرامش تاکید شده است.

همچنین در این حکم ضمن تاکید بر تشکیل و راه‌اندازی ستاد انتخابات استان با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات آمده است: ضمن هماهنگی با دفتر نظارت شورای نگهبان، تمام معاونان، مدیران، فرمانداران و بخشداران نهایت همکاری و تمام دستگاه‌های اجرایی نیز حمایت و همکاری لازم را در این امر مهم مبذول خواهند داشت.

کد مطلب 6119795

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