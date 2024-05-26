به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه استانی ساماندهی پوشاک دانش آموزان ضمن تاکید بر اهمیت اجرای طرح ساماندهی پوشاک دانش آموزان خوزستانی بیان کرد: آموزش و پرورش در بحث ساماندهی پوشاک به چند اصل عملکردی پایبند است و بر این اساس توجه به وضعیت کیفی پوشاک، نظارت بر زمانبندی دقیق عرضه پوشاک به دانش آموزان و همچنین تکریم خانواده‌ها به عنوان مهمترین اصول در اجرای طرح جامع ساماندهی پوشاک در استان در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بحث وضعیت کیفی پوشاک دانش‌آموزان در استان به عنوان یک برنامه اولویت‌دار در دستور کار تولیدی‌های پوشاک دانش‌آموزی قرار گیرد چرا که این شاخص کیفی نقش مهمی در ارتقای رضایت‌مندی والدین دانش آموزان دارد.

وی گفت: یکی از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته در بحث ساماندهی پوشاک مطرح شده بحث رعایت نشدن زمانبندی عرضه این پوشاک به دانش‌آموزان است که با آسیب شناسی صورت گرفته این امر باید در طرح جامع ساماندهی پوشاک رفع شود و پوشاک در رمان مقرر به دست دانش آموزان برسد.