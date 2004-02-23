۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۰۰

سرپرست مجتمع قضايي دادگاه اطفال در گفتگو با " مهر" خبر داد:

كاهش 40 درصدي جرايم جوانان در ماه محرم

سرپرست مجتمع قضايي دادگاه اطفال گفت : در ايام ماه محرم 40 درصد پرونده هاي جرايم نوجوانان و جوانان در دادگاه اطفال كاهش پيدا مي كند .

رضا جعفري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: فضاي معنوي  حاكم بر اين ماه و همچنين مشغول بودن نوجوانان و جوانان به ساخت حسينه ها و تكيه هاي مذهبي  در ايام محرم باعث مي شود تا جوانان كمتر مرتكب جرم شوند و به طور كلي تمايلي براي بروز رفتارهاي ناشايست و خلاف عرف جامعه نداشته باشند .

وي ادامه داد : در ايام محرم علاوه بر دادگاه اطفال در دادسراها و دادگستري نيز تعداد پرونده هاي جرايم نوجوانان و حتي بزرگسالان كاهش محسوسي پيدا مي كند و اين روند تقريبا تا پايان محرم و صفر ادامه داد .

وي تصريح كرد : تنها پرونده هايي كه به ندرت  در ايام محرم در دادگاه اطفال بررسي مي شود مربوط به درگيريهاي خياباني و  برخورد جوانان با يكديگر در تكيه ها و حسينه ها است كه در صورتيكه كه نظارتي بر حسينيه ها  و تكيه ها وجود داشته باشد اين موارد نيز تا حدود بسياري كاهش پيدا خواهد كرد.

سرپرست مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد : تحقيقات نشان مي دهد در سال گذشته در ايام محرم حدود 35 درصد پرونده هاي جرايم جوانان كاهش يافته بود كه بر اساس اين آمار پيش بيني مي شود اين روند در محرم امسال كاهش بيشتري داشته باشد .

کد مطلب 61199

