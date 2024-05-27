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۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان تصریح کرد؛

توجه ویژه دولت سیزدهم به موضوع «خانواده» و «جمعیت»

توجه ویژه دولت سیزدهم به موضوع «خانواده» و «جمعیت»

همدان- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان گفت: بحث جمعیت و خانواده در دولت سیزدهم همواره ملاک عمل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ستاری نوید صبح دوشنبه در آئین آغاز طرح کشوری تربیت کنشگر جمعیت در استان همدان با بیان اینکه در این دوره آموزشی از اساتید کشوری کمک گرفته شده است، اظهار کرد: این طرح به صورت دو روزه امروز و فردا برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع جمعیت باید مورد توجه مسئولین و نهادهای مردمی بیش از پیش قرار گیرد، گفت: بحث جمعیت و خانواده در دولت سیزدهم همواره ملاک عمل قرار گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان تصریح کرد: هفته گذشته ریاست جمهوری در جلسه اعطای جایزه ملی جمعیت حضور داشتند و چند روز بعد به درجه رفیع شهادت رسیدند.

کد مطلب 6119977

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