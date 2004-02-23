باور كنيد ما به هيچ جا وابسته نيستيم!

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، نخستين نشست خبري بنياد دفاع از سينماي ملي در حالي برپا شد كه علي رغم اعلام اعضا پيش از برپايي جلسه تمامي اعضاي هيات امنا در اين نشست حاضر نشدند . برخلاف وعده اي كه داده شده بود، مجيد مجيدي و عباس كيارستمي در جلسه حاضر نشدند و ساير اعضا با عذر خواهي در اين خصوص، حضور بر سر فيلمبرداري و مسافرت را به ترتيب دليل عدم شركت اين سينماگران ذكر كردند.

*با وجود علي معلم نويسنده باسابقه مطبوعات سينمايي در هيات امنا نخستين نشست مطبوعاتي اين بنياد در ساعت نامناسبي برگزار شد ايم امر باعث شد تعداد كمي از خبرنگاران مطبوعات در نشست حاضر شوند و اخبار اين حضور در رسانه هاي گروهي منعكس نشود .

* اعضاي حاضر در نشست خبري اصرار بسيار زيادي داشتند تا به خبرنگاران بقبولانند كه يك NGO ( بخوانيد موسسه غير دولتي ) را تشكيل داده اند و هيچ ارتباطي با هيچ نهاد، ارگان يا وزارت خانه اي ندارند. آنها افرادي مستقل هستند كه حتي عناوين دولتي آنها با حضورشان در اين بنياد امري كاملا" متفاوت و بي ارتباط است!

* ابوالحسن داودي ( رييس هيات مديره خانه سينما )، امير اثباتي ( طراح صحنه و لباس )، نظام الدين كيايي ( صدابردار ) و جعفر دهقان ( تدوينگر ) از جمله حاضرين در نشست بودند كه پس از حضور و استقرار خبرنگاران به سالن سينماي خانه سينما آمدند و در طول برپايي جلسه نيز به صحبت با يكديگر پرداختند.

* اعضاي بنياد حمايت از سينماي ملي بر عدم عضو گيري و نيز دايمي بودن اعضاي هيات امنا تاكيد داشت و دليل اين امر را تداوم در مديريت و استمرار در راه انجام اهداف ذكر كردند ! گويا مديريت ثابت تنها با تعداد عضو ثابت ميسر مي شود .

* نشست خبري با يك ساعت ونيم تاخير در ساعت 30/18 برپا شد و سيمون سيمونيان ( روابط عمومي خانه سينما ) تمام نيروي خود را جهت حفظ معدود خبرنگاران حاضربكار گرفت تا بتواند به هر ترتيب كه شده خبرنگاران را به حضور در جلسه متقاعد كند و با مهرباني از رفتن آنها جلوگيري كند. در اين راه دادن چاي و شيريني به خبرنگاران منتظر را نبايد از ياد برد!

* سيمونيان اصرار زيادي به خبرنگاران مبني بر نشستن در كافي شاپ و عدم حضور در حيات خانه سينما داشت . شخصا" به خبرنگاران خوش آمد گفت و مرتب در حال رفت و آمد بود ، اين يعني روابط عمومي .

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