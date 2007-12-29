آبان درباره دلیل استفاده از یک بازیگر در این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "مشکل اصل نبود بودجه برای اجرای نمایش و استفاده از بازیگران بود. من سعی کردم چند شخصیت را در قالب یک بازیگر ارائه کنم. به این ترتیب با استفاده از میزانسن‌های جدید و تغییر صداها نقش‌های خودم مختلف را بازی کردم."

این کارگردان درباره اجرای عمومی نمایش "مرآت جن" افزود: "بر اساس برنامه‌ریزی جشنواره ولا از میان 70 کار رسیده به دبیرخانه 13 نمایش انتخاب شد که به مدت هفت روز در شهرستان رباط کریم به صورت عمومی اجرا شد. سپس هفت کار به بخش مسابقه راه یافت که از این میان "مرآت جن" اثر برگزیده شد. برای اجرای این نمایش و "وارث" در تهران گفتگوهایی انجام داده ام."

وی ادامه داد: "با توجه به شرایطی که سالن‌های نمایش دارند، بهترین محل برای اجرای این دو اثر سالن خانه نمایش یا تالار هنر است. برای اجرای "مرآت جن" صحبت‌های اولیه با مدیر اداره تئاتر انجام شده که بر اساس برنامه اجرای عمومی این نمایش در اردیبهشت ماه 87 خواهد بود. برای اجرای نمایش "وارث" هم اقدام‌هایی برای حضور در تالار هنر صورت گرفته است."

آبان با گله از وضعیت اختصاص بودجه به آثارش توضیح داد: "حمایت‌کننده نمایش "مرآت جن" اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج است، اما تاکنون نتوانسته‌ام بودجه‌ای برای اجرای این نمایش از آنها بگیرم. من هنوز موفق به گرفتن بودجه نمایش "گم سوار" هم نشده‌ام. از طرف دیگر نسبت به تغییر شرایط ذهنی مخاطب نیز دغدغه خاطر دارم."

نمایش "مرآت جن" به کارگردانی، نویسندگی و بازیگری امین آبان حکایت جنی است که به دستور شیطان می‌خواهد کشتی نوح را از بین ببرد، اما با حضرت نوح رو به رو شده و به خدمت وی درمی‌آید. این نمایش در جشنواره ولا به اجرا درآمد. این جشنواره پنجشنبه ششم دی در مراسمی در رباط کریم به کار خود پایان داد.