نجات جان زن جوان پس از اقدام به خودکشی توسط پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی مراجعه مرد جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مبنی بر گم شدن همسرش، کارآگاهان مجرب تحقیقات خود را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: مرد جوان این طور ماجرا را توضیح داد، با همسرم اختلاف داشتم و ساعتی قبل با یکدیگر مشاجره پیدا کردیم اما او ناگهان سوئیچ خودرویش را برداشت و با ماشین خانه را ترک کرد؛ همسرم مدام تهدید می‌کرد که بلایی سر خودش می‌آورد نگرانم بلایی سرش آمده باشد، لطفاٌ کمک کنید.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: بررسی‌های کارآگاهان نشان می‌داد که زن گمشده که کنترل خود را از دست داده و پیام‌هایی را به برخی از دوستان خود ارسال کرده و در آن‌ها ضمن طلب حلالیت از قصد خود برای خودکشی با قرص خبر داده است.

وی گفت: با اقدامات فوری و اطلاعاتی کارآگاهان، تردد خودروی زن گمشده در شمال شهر پیدا شد و مأموران با حضور در محل، او را در حالی که بر اثر مصرف قرص بیهوش شده بود، پیدا کردند.

سردار گودرزی متذکر شد: زن گمشده بلافاصله به بیمارستان منتقل و تحت اقدامات درمانی قرار گرفت که در ادامه خوشبختانه با تلاش پزشکان، جان وی نجات پیدا کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن ابراز خرسندی از نجات جان این زن، از خانواده‌ها خواست تا در صورت مشاهده علائم اقدام به خودکشی و افسردگی در نزدیکان خود، برای دریافت کمک و مشاوره به متخصصان مراجعه کنند.