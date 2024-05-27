مکتب جهادی و مدیریت انقلابی آیت الله شهید رئیسی باید تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی حقیقت صبح دوشنبه در مراسم یادواره شهدای خدمت در روستای امیردیزج گفت: دولت سیزدهم الگوی مدیریت جهادی و خدمت صادقانه به مردم بود و باید در راستای پاسداشت خون شهدای خدمت، این رویه جهادی و انقلابی آیت الله رئیسی برای مدیران سرمشق و الگو باقی بماند و تداوم یابد.

وی حضور باشکوه مردم در مراسم گرامیداشت شهدای خدمت را محصول رویش‌های انقلاب عنوان کرد و افزود: حضور پرشور و گسترده مردم در بدرقه، تشییع و تدفین شهدای خدمت، محصول رویش‌های انقلاب است و این حضور بی نظیر پاسخ دندان شکنی به مدعیان رفراندوم و گواه روشنی بر وفاداری مردم به شهدا و آرمانهای انقلاب است و این حضور حماسی، نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برابر بدخواهان و توطئه گران بیمه کرد.

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر دولت سیزدهم را مصداق بارز الگوی مدیریت جهادی عنوان کرد و گفت: آیت الله رئیسی در اوج تحریم‌ها و مشکلات داخلی، خالی بودن خزانه و وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی، توانست با رویکرد جهادی و انقلابی تحولات بسیارعظیمی، در حوزه اقتصادی، دیپلماسی خارجی ایجاد کند و همچنین پروژه‌های عمرانی زیر ساختی بزرگی در کشورمان به بهره برداری برساند که سرانجام در سایه اخلاصی و روحیه جهادی خود در راه خدمت به کشورمان جان شیرینش را در طبق اخلاص گذاشت و به شهادت رسید.

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر بر ضرورت تداوم مکتب جهادی و انقلابی آیت الله رئیسی تأکید کرد و افزود: حضور آگاهانه مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری و تشکیل دولت قوی در تراز انقلاب اسلامی، گام بسیار مهمی در استمرار مکتب آیت الله رئیسی و پاسداشت خون شهدای خدمت و سردار سلیمانی است.

سرهنگ حقیقت با اشاره به وضعیت حساس کشور در شرایط کنونی افزود: با عنایت ویژه حضرت ولیعصر (عج) و با رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین به پشتوانه مردم بصیر، پس از شهادت شهدای خدمت خللی در مدیریت کشور بوجود نخواهد آمد و ایران اسلامی این برهه حساس را به سلامت پشت سر خواهد گذاشت.

وی ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدای عملیات الی بیت المقدس، با بیان اینکه خرمشهرها در پیش است، تصریح کرد: انتخابات یکی از صحنه‌های رقابت و عملیات خرمشهر است و امید است با حضور گسترده مردم در انتخابات ۸ تیر و انتخاب دولت کارآمد، انقلابی و جهادی و مطابق با شاخص‌های مدیریتی آیت الله رئیسی، نگذاریم خرمشهرها در انتخابات آتی اشغال شود.