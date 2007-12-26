دیدار فتحی یکن با دبیرکل حزب الله/ گفتگوی سنیوره با سولانا، ابوالغیط و موسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه تلویزیونی المنار لبنان، فتحی یکن با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرد.



یکن پس از رایزنی با شورای رهبری جبهه عمل اسلامی درخصوص تحولات داخلی، مداخله آشکار آمریکا در امور داخلی لبنان را محکوم کرد.

وی همچنین به جناح حاکم بر لبنان موسوم "نیروهای 14 مارس" درباره ادامه دل بستن به قدرت های خارجی هشدار داد و دولت فواد سنیوره را مسئول خطرات علیه لبنان در صورت ادامه وضعیت کنونی دانست.



در همین حال، وزارت امور خارجه فرانسه امروز برخی گزارشها مبنی بر وجود پیش نویس قطعنامه ای بین المللی درباره بحران سیاسی لبنان در شورای امنیت را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری کویت، پاسکال اندریانی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در سخنان مطبوعاتی کوتاه خود گفت: پیش نویس قطعنامه ای بین المللی در دستور کار ما قرار ندارد.



وی در عین حال از اظهار نظر درباره برخی گزارش های مبنی بر اینکه برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در نشست سه جانبه دیشب با احمد ابوالغیط همتای مصری خود و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب درباره این موضوع سخن گفته است، خودداری کرد.



برپایه این گزارش، زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا در سازمان ملل پیشتر به طور تلویحی از احتمال تصویب قطعنامه ای بین المللی برای اعمال مجازات علیه سوریه به خاطر نقش آن در وضعیت بحرانی لبنان سخن گفته بود.



این درحالی است که خبرگزاری ملی لبنان امروز گزارش داد: خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فواد سنیوره نخست وزیر لبنان تلفنی گفتگو کرد و وی نیز به نوبه خود با دبیرکل اتحادیه عرب و ابوالغیط برای رایزنی درباره اوضاع لبنان و منطقه تماس تلفنی گرفت.



عصر امروز همچنین ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان و فرد مطرح برای تصدی پست ریاست جمهوری با مارنصرالله پطرس صفیر رهبر مذهبی مسیحیان مارونی این کشور در منطقه بکرکی دیدار و گفتگو کرد.