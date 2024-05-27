۱۰ هکتار اراضی ملی در تنگستان آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عظیم نیکوکار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز و مبارزه با هرگونه زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و اداره جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان افزود: مأموران انتظامی پس از تلاش بی وقفه با انجام هماهنگی قضائی و همکاری اداره جهاد کشاورزی، ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی که بدون تغییر کاربری اقدام به ساخت و ساز کرده بودند را آزاد کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش زمین‌های آزاد شده را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام داشتند، افزود: مردم با مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز علاوه بر اطلاع رسانی به ادارات مربوطه، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.