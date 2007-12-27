تقویم ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ششم دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با پانزدهم ذیحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم دسامبرسال 2007 میلادی.

- هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغازمی شود:

* پیکان - استیل آذین، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

- هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* بیم مازندران - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال بابل - ساعت 16)

* پردیس متحد قزوین - صباباتری تهران (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* مهرام - شهرداری گرگان (ورزشگاه آزادی - ساعت 16)

* آرارات - گل گهر سیرجان (سالن بسکتبال آرارات - ساعت 16)

* پتروشیمی بندرامام - هیئت شهرکرد ( سالن اندیشه شهرک بعثت - ساعت16)

* کاوه - دانشگاه آزاد ( ورزشگاه آزادی - ساعت18 )

- هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* شاهین اهواز - استیل آذین، ساعت 14، ورزشگاه شاهین اهواز

* ماشین سازی تبریز- شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* صنایع اراک - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* شاهین پارس جنوبی - اتکا تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- انتخابات اعضای هئیت رئیسه و بازرس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ساعت 9:30 دقیقه امروز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

- هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* منچسترسیتی - بلکبرن

- هفته پنجم و پایانی از دور برگشت هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* شهرداری تبریز - مناطق نفت خیز جنوب(گچساران)

* ایران توسعه کرج - ذغال سنگ کرمان

* دانشگاه آزاد تهران - نفت امیدیه

* تربیت بدنی فارس - دانشگاه آزاد ابهر