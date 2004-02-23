تصميمات اتخاذ شده در گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاهها

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين نشست 2 روزه مديران و كارشناسان تربيت بدني 54 دانشگاه كشور به بحث و بررسي مسايل ورزشي دانشجويان كشور در ابعاد قهرماني و همگاني پرداختند. از اهم مطالب مطرح شده در اين گردهمايي عبارتند از :

- كاهش تيم هاي دسته يك از 16 تيم به 12 تيم بعد از المپياد هفتم.

- تقويم ورزشي برون مرزي و ملي دانشجويي منطبق باشد به ويژه در رشته هاي كاراته و فوتسال .

- مقرر شد با كاهش نفرات در رشته هاي شركت كننده در المپياد به رشته هاي جديد براي شركت در المپياد فرصت داده شود.

- برروي رشته هاي جودو، شطرنج ، آمادگي جسماني و سنگ نوردي براي ورود به المپياد تاكيد شد.

- رقابتها و برنامه هاي تمرين آمادگي جسماني ، منطبق بر الگوهاي ايستگاههاي تندرستي باشد .

- مقرر شد دانشگاههايي كه عليرغم داشتن توان اجرايي و امكانات ، از قبول ميزباني مسابقات دانشجويي سرباز مي زنند، از حمايت هاي اداره كل محروم شوند.

- مقرر شد دانشگاه فردوسي مشهد مسووليت طراحي و تهيه لباس براي داوطلبان و نيروهاي دانشجويي در المپياد هفتم راقبول كرده و به اين نيروها براي مشاركت در انجام فعاليت هاي ورزشي بها بيشتري داده شود.

- با تقويت انجمن هاي ورزشي در دانشجويان براي شركت در برنامه هاي ورزشي انگيزه ايجاد شود .

- سي امين نشست مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور در ارديبهشت ماه سال آينده به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان برگزارمي شود . در اين نشست درباره نحوه اجراي هر چه كيفي تر هفتمين يونيورسياد(المپياد) دانشجويي كشور بحث و تبادل نظر خواهد شد.

- طرح جامع ورزش دانشگاهي در سال آينده تدوين شود.

- از اسپانسرها و حاميان بخش خصوصي كمك گرفته شود.

- فرآيند اعزام به مسابقات خارجي و يا دعوت از تيم هاي خارجي تدوين شود.

- مقرر شد تا پايان فروردين 83 دانشگاهها و انجمن هاي ورزشي برنامه سال 83 خود را بر مبناي برنامه هاي مالي ، انساني و قهرماني به اداره كل ارايه كنند.

- مقرر شد محتواي لايحه برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص ورزش به دانشگاهها منعكس شود.

- مقرر شد هر دانشگاهي كه داوطلب اعزام تيم هاي ورزشي به خارج از كشور است حمايت شود و همچنين هر دانشگاهي كه داوطلب دعوت از تيم هاي خارجي شد نيز شامل اين حمايت شود.

- از سال آينده برترين مسوولان ورزشي دانشجويان نيز انتخاب شوند.

- المپياد كشورهاي حاشيه خزر با حمايت اداره كل و بهره گيري از امكانات ساير دانشگاهها شهريور ماه سال آينده در دانشگاه گيلان برگزار شود.

بيست و نهمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگهها به مدت 2 روز به ميزباني دانشگاه آموزش عالي دريانوردي و علوم دريايي چابهار برگزار شد.