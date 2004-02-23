ناوگان ايران براي حمل مايعات پتروشيمي بسيار محدود است

مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي درگفت وگوي اختصاصي باخبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به محدود بودن ناوگان حمل مايعات پتروشيمي كشور گفت: تا سال 88 حداقل سه ميليارد دلار براي رساندن مواد پتروشيمي توليد شده در كشور بدست مشتريان در بازارهاي بين المللي هزينه مي شود.

محمد احتياطي همچنين از تشكيل شركت حمل مواد شيميايي در كشور خبر داد و گفت: شركت كشتيراني جمهوري اسلامي و شركت نفتكش با مشاركت يكديگر شركتي را براي حمل مواد پتروشيمي تحت عنوان شركت كشتي هاي پتروكيميا ايجاد كرده اند.

وي هدف از تاسيس اين شركت را كه بزودي فعاليت خود را آغاز مي كند تامين كشتي هاي مورد نياز و مشاركت براي صادرات مايعات پتروشيمي بيان كرد.

وي با اشاره به اينكه درحال حاضر ظرفيت مناسبي براي حمل مايعات شيميايي و پتروشيمي در كشور وجود ندارد گفت: اگر از هم اكنون براي توسعه ناوگان حمل مواد شيميايي ظرفيت سازي نشود در آينده با بحران كمبود ناوگان مواجه خواهيم شد.

به گفته احتياطي، اين شركت علاوه بر اينكه در حمل مواد شيميايي كمك مي كند با كمك گرفتن از ناوگان هاي داخلي و خارجي هزينه حمل و نقل مواد را كاهش مي دهد به طوري كه محصول ارزانتر به دست مشتري در بازارهاي دنيا مي رسد.

وي برتوسعه ناوگان حمل مواد شيميايي تاكيد كرد و گفت: از آنجا كه ميزان صادرات محصولات پتروشيمي ايران تا سال 94 از نظر وزني به 65 ميليون تن و از نظر ارزشي به 20 ميليارد دلار مي رسد برهمين اساس از حالا بايد براي توسعه ناوگان حمل و نقل تلاش كرد چرا كه به موقع رساندن محصول از سويي و كاهش هزينه حمل و نقل دو عامل مهم براي حفظ بازار محسوب مي شود .