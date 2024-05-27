به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهی با اشاره به اینکه این دوره توانمندسازی مدیران بسیج صنعت معدن منطقه‌ای که به میزبانی شیراز برگزار می‌شود سه روزه خواهد بود، اظهار داشت: در این همایش که با حضور ۱۱۵ نفر برگزار خواهد شد، مجتبی اصغری رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور، اساتید خبره کشوری، مدیران کلینیک صنعت و معدن، مدیران تخصصی حوزه صنعت و مشاورین صنعتی حضور خواهند داشت.

مسؤول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن فارس با بیان اینکه اهداف برگزاری این دوره آشنایی بیشتر مدیران با راهبردهای تخصصی حوزه صنعت است، خاطرنشان کرد: توانمندسازی مدیران تأثیر بسزایی در شناخت چالش‌ها و حل مسائل کاری خواهد داشت که در این دوره تلاش شد با ارائه جزوه‌های تخصصی بخشی از نیازهای آموزشی مدیران مرتفع شود.

حسین پناهی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی در این دوره توانمندسازی عنوان کرد: در این دوره کارگاه‌های آموزشی مشاوره مالیاتی، بیمه‌ای، تأمین مالی صنایع نیمه فعال و عقود بانکی و انواع قراردادها، آموزش مشاوره مباحث دانش بنیان صنایع، الگوهای عارضه‌یابی و آماده سازی برنامه بهبود و احیای واحدهای صنعتی و ارائه الگوهای موفق برگزاری خواهد شد.

پناهی نظام تعلیم و تربیت تخصصی را مهم دانست و افزود: مدیران کانون‌های تخصصی صنعت معدن می‌توانند با ترویج فرهنگ مشاوره در شهرک‌های صنعتی و در بین تولید کنندگان با استفاده از ظرفیت کلینیک صنعت معدن انرژی در موضوعات تحقیق و توسعه‌، مشاوره‌ای، قوانین مقررات، مالی و بازار نقش بسزایی داشته باشند.