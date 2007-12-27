رئیس ستاد انتخابات استان کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، طی حکمی از سوی استاندار کردستان ایرج حسن زاده به عنوان رئیس ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کردستان منصوب شد.

در این حکم آمده است: جناب آقای ایرج حسن زاده نظر به تجارب ارزنده و سوابق دیرینه جنابعالی، بدینوسیله به عنوان رئیس ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کردستان منصوب می شوید.

در این حکم استفاده از پتانسیل و امکانات موجود و همچنین بهره گیری از توان کارشناسان مجرب نسبت به تشکیل ستاد انتخابات استان تاکید شده است.

استاندار کردستان در حاشیه معارفه رئیس ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس استان به خبرنگار مهر گفت: برگزاری انتخابات سالم البته با مشارکت حداکثری مردم استان از مهمترین وظایف و اولویت های کاری ستاد انتخابات کردستان باشد.

اسماعیل نجار افزود: همه مدیران و مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی باید با بسیج امکانات خود در جهت هر چه باشکوه برگزار نمودن انتخابات مجلس تلاش نمایند.