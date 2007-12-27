بوش لایحه بودجه جنگ طلبی بیشتر در عراق و افغانستان را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بودجه در نظر گرفته شده برای این جنگها بدون تعیین پیش شرط جدول زمانبندی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق است.

این اقدام یک عقب نشینی از سوی دموکراتها به شمار می آید که یک ماه پیش قول داده بودند تا زمانی که جدول زمان بندی برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین نشود؛ هیچ پولی را برای جنگ عراق اختصاص نخواهند داد.

" جرج بوش" تهدید کرده بود که اگر کنگره به رهبری دموکراتها بودجه ای را در نظر بگیرد که کمتر از آن چیزی باشد که وی درخواست کرده و یا اینکه تمهیداتی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق در آن گنجانده شده باشد، آن را وتو خواهد کرد.

بوش تصریح کرد:" این قانون پیش پرداختی را برای مایحتاج نیروهای ما که به آن نیاز دارند بدون تعیین جدولهای زمانبندی مستبدانه برای عقب نشینی نیروها تامین می کند."

این قانون بودجه ای را برای سازمانهای فدرال آمریکا در طول سال مالی که در ماه سپتامبر پایان می یابد، اختصاص می دهد و همچنین بودجه ای را برای جنگهای عراق و افغانستان برای بخشی از سال در نظر می گیرد.

بوش که در ابتدا 196 میلیارد دلار را برای جنگهای عراق و افغانستان درخواست کرده بود، از کنگره کشورش خواست که سال آینده برای تهیه وجوه باقیمانده مورد نیاز نظامیان آمریکایی به سرعت اقدام کنند.

کنگره آمریکا 28 آذرماه این بودجه 70 میلیاردی را برای جنگهای عراق و افغانستان تصویب کرده بود.