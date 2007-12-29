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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

53 درصد مردم شهر سنندج در بافتهای غیر رسمی سکونت دارند

53 درصد مردم شهر سنندج در بافتهای غیر رسمی سکونت دارند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گفت: 53 درصد از مردم شهر سنندج در بافتهای غیر رسمی سکونت دارند.

محمد رسولی در گفتگو خبرنگار مهر در سنندج گفت: بالغ بر 15 هزار نفر از جمعیت شهر سنندج که معادل 53 درصد از مردم این شهر را بر بر خواهد گرفت در بافتهای غیررسمی سکونت دارند.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی محیط شهر و عدم نظارت بر ساخت و ساز در حاشیه های شهر سنندج امروزه بر میزان سکونتگاه های غیر رسمی افزوده شده است

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان به کمکهای بانک جهانی جهت بازسازی حاشیه های شهر سنندج اشاره کرد و اظهار داشت: طرحهای متنوعی در شهر سنندج از جمله مکانهای رفاهی، پارکها، مدارس و ... در دست اجرا و بررسی است.

رسولی افزود: بازسازی و ساماندهی حاشیه های شهر سنندج علاوه بر تعامل ادارات و سازمان های دولتی نیازمند همکاری و مشارکت گسترده مردم است.

وی اضافه کرد: در کل استان کردستان بالغ بر 40 درصد از مردم در بافت های غیر رسمی شهرهای استان کردستان سکونت دارند.

کد مطلب 612058

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