ساخت اولین نیروگاه هسته ای بومی کلید خورد

پرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ساخت یک نیروگاه هسته ای کاملا بومی در کشوراظهارداشت : در بودجه 85 مکان یابی برای احداث یک نیروگاه هسته ای دیگر در کشور بر دولت تکلیف شده بود. البته احداث نیروگاه هسته ای وظیفه وزارت نیرو نیست و سازمان انرژی اتمی در این رابطه موظف به انجام اقدامات عملی است.

وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت وجود ارتباطی تنگاتنگ میان سازمان انرژی اتمی و وزارتخانه متبوعش، افزود: ضرورت این ارتباط به نحوی مشخص می شود که به هرحال نیروگاه هسته ای باید در مکانی احداث شود که وزارت نیرو به برق تولیدی آن در منطقه مذکور احتیاج داشته و از سویی شبکه برق، پست، انتقال و شبکه توزیع اجازه استفاده از برق را می دهد.

به گفته وی، نیروگاه های هسته ای نیاز به آب دارد و از آنجا که مقوله آب در حیطه وظایف وزارت نیرو است، نیروگاه باید در مکانی احداث شود که قابلیت آبرسانی به آن وجود داشت باشد.

فتاح تصریح کرد: بر این اساس مطالعات مکانیابی برای احداث یک نیروگاه کاملا بومی هسته ای در کشور توسط سازمان انرژی اتمی صورت گرفته و براساس مذارکرات انجام شده با وزارت نیرو نهایتا منطقه "دارخوین" در استان خوزستان برای این کار انتخاب و جانمایی شده، ضمن اینکه شرایط اولیه برای احداث این نیروگاه کاملا مهیا و احداث آن توسط سازمان انرژی اتمی شروع شده است.

وی اطمینان داد که مهندسان ایرانی در ساخت نیروگاه کاملا بومی هسته ای توانایی لازم را دارند، زیرا با توجه به اینکه اصلی ترین تفاوت میان این نوع از نیروگاه ها با سایر انواع آن در بحث تامین انرژی و سوخت است. برهمین اساس، پس از آن این نیروگاه یک نوع نیروگاه بخار است.

وزیر نیرو در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در نیروگاه های فسیلی، گازوئیل می سوزد و آب تبدیل به بخار می شود و در نهایت با یک نیروگاه بخاری سروکار داریم. اگر همین کار در نیروگاه خورشیدی صورت گیرد، انرژی خورشیدی در کانونهای آینه های محدب ذخیره شده و تبدیل به انرژی متمرکز می شود و در نهایت انرژی حاصله آب را به بخار تبدیل می کند.

فتاح افزود: نیروگاه اتمی نیز چنین شرایطی دارد؛ اگر بخش حساس عمل سوخت هسته ای را که حرارت استحصال می شود و آب را بخار می کند و در مرحله بعد بخار توربینها را به حرکت در می آورد، مجزا شود سایر فصول کارکردی با بقیه نیروگاه ها مشترک است.

وی اطمینان داد: با توجه به تجربه زیادی در که در ساخت نیروگاه های برقابی، فسیلی و بخار در کشور وجود دارد، نیروگاه های هسته ای را می توان با توان داخلی گسترش داد.