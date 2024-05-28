«شهید رییسی» رویه خدمت جهادی را در جامعه تسریع داد

فرامرز مرجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت «رئیس جمهور» و همراهانش اظهار کرد: شهید رئیسی خدمت صادقانه به مردم و تا پای جان با تلاش خستگی ناپذیر و روحیه جهادی در خدمت مردم بودن را به ما آموزش داد.

فرماندار فومن با بیان اینکه «شهید رئیسی» رویه خدمت جهادی را در جامعه تسریع داد، گفت: «شهید جمهور» خدمات ماندگاری از خود برای مردم به یادگار گذاشت و این مسیر جهادی همچنان از سوی خادمان ملت ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور مردمی ایران لحظه‌ای در کار و تلاش، سرکشی از اقصی نقاط کشور و رسیدگی به مشکلات مردم کوتاهی نکرد، تصریح کرد: خدمت بی منت سید شهیدان خدمت الگویی برای تمام مدیران به شمار می‌رود.

فرماندار فومن با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در انتخابات ادامه دهنده راه شهدای خدمت است، اضافه کرد: البته استقبال از شهدای خدمت و حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدای خدمت، نشان از آگاهی مردم و تشخیص درست آنها در شناسایی خادمان واقعی انقلاب دارد.

مرجانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا به مسیر خود ادامه داده و خون این شهدا بیمه و پشتوانه جمهوری اسلامی است، گفت: ابعاد مختلف شخصیت رئیس جمهور شهید کشورمان در زمینه‌های مختلف کاری باید تبیین شود و هر دستگاهی در حوزه کاری خود موظف به فعالیت در این عرصه است.