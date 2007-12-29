  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

/ اختصاصی مهر /

افتتاح اولین مرکز بین المللی دانشگاه پیام نور در عسلویه

افتتاح اولین مرکز بین المللی دانشگاه پیام نور در عسلویه

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور از راه اندازی اولین مرکز بین المللی دانشگاه پیام نور در عسلوبه خبر داد.

دکتر اصغر ابواحسنی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: 2 مرکز رشد و کار آفرینی نیز در دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

وی ادامه داد: به منظور توسعه فضاهای آموزشی تا پایان سال جاری هر هفته 2 ساختمان جدید در دانشگاه پیام نورافتتاح می شود.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نوراضافه کرد : 34 ساختمان جدید تا پایان سال جاری در دانشگاه پیام نور به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: دانشگاه پیام نور در اقدامات کمی به رشد قابل توجه ای رسیده است و از این پس افزایش اقدامات کیفی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

ابوالحسنی از افزایش ظرفیتهای اعضای هئیت علمی این دانشگاه خبر داد و گفت : تعداد اعضای هئیت علمی دانشگاه پیام نور تا پایان سال جاری به 4 هزار نفر خواهد رسید.

کد مطلب 612074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها