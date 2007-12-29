افتتاح اولین مرکز بین المللی دانشگاه پیام نور در عسلویه

دکتر اصغر ابواحسنی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: 2 مرکز رشد و کار آفرینی نیز در دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

وی ادامه داد: به منظور توسعه فضاهای آموزشی تا پایان سال جاری هر هفته 2 ساختمان جدید در دانشگاه پیام نورافتتاح می شود.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نوراضافه کرد : 34 ساختمان جدید تا پایان سال جاری در دانشگاه پیام نور به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: دانشگاه پیام نور در اقدامات کمی به رشد قابل توجه ای رسیده است و از این پس افزایش اقدامات کیفی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

ابوالحسنی از افزایش ظرفیتهای اعضای هئیت علمی این دانشگاه خبر داد و گفت : تعداد اعضای هئیت علمی دانشگاه پیام نور تا پایان سال جاری به 4 هزار نفر خواهد رسید.