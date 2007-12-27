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۶ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

80 دستگاه اتوبوس برای گلباران حرم رضوی آماده می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از تجهیز 80 دستگاه اتوبوس در صبح روز عید غدیر برای گلباران حدود سه هزار شهروند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد صادق مرکبی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: تعداد 80 دستگاه اتوبوس صبح روز عید غدیر خم، کاروانی متشکل از سه هزار شهروند مشهدی، از 40 مسجد تعیین شده در نقاط مختلف شهر مقدس مشهد را به پابوسی و دیدار امام رئوف - حضرت رضا(ع) - خواهند برد.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی زیارت حضرت رضا(ع) یکی از هدفهای طرح دیدار با امام رئوف(ع) است که در روز عید غدیر امسال انجام می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: به همت مردم ولایی و شهرداران مناطق مختلف مشهد، در غدیر امسال با شکوه ترین آذین بندی در سطح شهر مشهد صورت گرفته که در این راستا از توان مساجد، اصناف و مشارکتهای مردمی، بیشترین بهره را برده ایم.

وی با اشاره به تأکید امام جمعه و شهردار مشهد مبنی بر گرامیداشت هر چه با شکوه تر اعیاد هفته غدیر از فعالیت ستاد غدیر طی ماه گذشته در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت امر فضاسازی مناسب در این ایام، بیشتر بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به اکران طرحهایی با مضمون غدیر و ولایت، اختصاص یافته است.

مرکبی در پایان خاطر نشان کرد: مشارکت در طراحی و تهیه اقلام تبلیغاتی غدیر برای آذین بندی محتوایی مناطق شهری و مساجد، اجرای مسابقه دلنوشته های غدیر، اجرای جشن و مسابقه های ورزشی، نمایشگاههای موضوعی سیار کتابهای غدیر، نورافشانی در شب عید در جبل النور و تشکیل حلقه های پاسخ به شبهه ها در مساجد را از دیگر طرحهای این معاونت، همزمان با عید سعید غدیر و هفته ولایت است. 

کد مطلب 612082

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