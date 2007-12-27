80 دستگاه اتوبوس برای گلباران حرم رضوی آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد صادق مرکبی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: تعداد 80 دستگاه اتوبوس صبح روز عید غدیر خم، کاروانی متشکل از سه هزار شهروند مشهدی، از 40 مسجد تعیین شده در نقاط مختلف شهر مقدس مشهد را به پابوسی و دیدار امام رئوف - حضرت رضا(ع) - خواهند برد.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی زیارت حضرت رضا(ع) یکی از هدفهای طرح دیدار با امام رئوف(ع) است که در روز عید غدیر امسال انجام می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: به همت مردم ولایی و شهرداران مناطق مختلف مشهد، در غدیر امسال با شکوه ترین آذین بندی در سطح شهر مشهد صورت گرفته که در این راستا از توان مساجد، اصناف و مشارکتهای مردمی، بیشترین بهره را برده ایم.

وی با اشاره به تأکید امام جمعه و شهردار مشهد مبنی بر گرامیداشت هر چه با شکوه تر اعیاد هفته غدیر از فعالیت ستاد غدیر طی ماه گذشته در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت امر فضاسازی مناسب در این ایام، بیشتر بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به اکران طرحهایی با مضمون غدیر و ولایت، اختصاص یافته است.

مرکبی در پایان خاطر نشان کرد: مشارکت در طراحی و تهیه اقلام تبلیغاتی غدیر برای آذین بندی محتوایی مناطق شهری و مساجد، اجرای مسابقه دلنوشته های غدیر، اجرای جشن و مسابقه های ورزشی، نمایشگاههای موضوعی سیار کتابهای غدیر، نورافشانی در شب عید در جبل النور و تشکیل حلقه های پاسخ به شبهه ها در مساجد را از دیگر طرحهای این معاونت، همزمان با عید سعید غدیر و هفته ولایت است.