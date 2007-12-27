دو هزار هکتار بافت فرسوده در آذربایجان غربی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی پیش از ظهر امروز در همایش فرمانداران آذربایجان غربی با اشاره به تصویب نوسازی و بهسازی دو هزار و 200 هکتار بافت فرسوده در 23 شهر استان گفت: در سه شهر نیز وسعت بافت فرسوده در حال تصویب در کارگروه شهر سازی و معماری است.

وی ادامه داد: با تصویب این وسعت از بافتهای فرسوده در سه شهر استان میزان بافتهای فرسوده به دو هزار و 600 هکتار افزایش خواهد یافت.

داریانی تصریح کرد: در این راستا امسال 50 میلیارد ریال برای نوسازی بافتهای فرسوده در استان اختصاص یافته و این تسهیلات آماده است تا با اولویت به متقاضیان پرداخت شود.

وی عنوان کرد: در حال پیگیری استفاده از تسهیلات از محل فاینانس برای نوسازی بافتهای فرسوده در استان هستیم.

معاون عمرانی استاندار آذرباجان غربی همچنین با اشاره به ثبت نام 90 هزار نفر به صورت اینترنتی برای استفاده از تسهیلات مسکن 99 ساله گفت: در ساخت مسکن های 99 ساله اجرای طرح بر عهده تعاونیهاست و دولت بر اجرای آن نظارت می کند که در این خصوص برای اجرا با مهندسین مشاور و شرکتهای ساختمانی معتبر و مهندسین مجرب تفاهم نامه امضاء شده است.

استاندار آذربایجان غربی هم در این گردهمایی توجه به مشکلات اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کم در آمد و محروم جامعه را از اولویتهای مهم دولت نهم عنوان کرد.

رحیم قربانی در ادامه خواستار سرعت بخشیدن به برنامه های دولت در بخش مسکن توسط فرمانداران و همکاری دستگاههای اجرایی استان شد و گفت: فرمانداران باید مراحل ساماندهی متقاضیان تامین مسکن در شهرستانها را در قالب تشکیل تعاونی ها سرعت بخشند.

وی همچنین توجه به عمران روستایی به ویژه مسکن، آب و راه روستایی را از اولویتهای دیگر دولت در مناطق روستایی عنوان و خاطرنشان کرد: با تعیین اولویتها و توجه به توسعه روستاها، روستائیان احساس کمبود و فاصله بین شهر و روستاها نخواهند کرد.