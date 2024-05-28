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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۰۱

رییس اداره دامپزشکی اراک خبر داد؛

کشف یک انبار غیرمجاز نگهداری و نشانه گذاری تخم مرغ در اراک

کشف یک انبار غیرمجاز نگهداری و نشانه گذاری تخم مرغ در اراک

اراک- رییس اداره دامپزشکی اراک از کشف و توقیف یک انبار غیر مجاز نگهداری و نشانه گذاری تخم مرغ در شهرستان اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حمزه لوییان اظهار کرد: بر اساس بازدیدهای انجام شده از واحدهای مختلف توسط کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی این شهرستان از واحدهای مختلف، یک انبار غیر مجاز نگهداری تخم مرغ که اقدام به چاپ برچسب فاقد هویت و نشانه گزاری تقلبی می‌کرد شناسایی شد.

وی تاکید کرد: پس از شناسایی محل این انبار، کارشناسان این اداره با هماهنگی و حضور نماینده کلانتری، به این کارگاه ورود کردند که مقدار ۵۳ کارتن تخم مرغ به وزن حدود ۶۰۰ کیلو گرم و یک دستگاه نشانه گذاری توقیف شد.

رئیس دامپزشکی اراک گفت: کارشناسان نظارت دامپزشکی همزمان پس از توقیف این اقلام و انجام صورت جلسه، پرونده متخلف را به دادسرا جهت رسیدگی‌های لازم ارسال کردند.

کد مطلب 6120851

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