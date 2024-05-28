کشف یک انبار غیرمجاز نگهداری و نشانه گذاری تخم مرغ در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حمزه لوییان اظهار کرد: بر اساس بازدیدهای انجام شده از واحدهای مختلف توسط کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی این شهرستان از واحدهای مختلف، یک انبار غیر مجاز نگهداری تخم مرغ که اقدام به چاپ برچسب فاقد هویت و نشانه گزاری تقلبی می‌کرد شناسایی شد.

وی تاکید کرد: پس از شناسایی محل این انبار، کارشناسان این اداره با هماهنگی و حضور نماینده کلانتری، به این کارگاه ورود کردند که مقدار ۵۳ کارتن تخم مرغ به وزن حدود ۶۰۰ کیلو گرم و یک دستگاه نشانه گذاری توقیف شد.

رئیس دامپزشکی اراک گفت: کارشناسان نظارت دامپزشکی همزمان پس از توقیف این اقلام و انجام صورت جلسه، پرونده متخلف را به دادسرا جهت رسیدگی‌های لازم ارسال کردند.