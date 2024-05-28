تعریض محور آبباریک-چرمشهر با ۵۰۰میلیارد اعتبار در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعریض جاده آبباریک به چرمشهر یکی از مطالبات مهم مردم ورامین بود، که در سفر رئیس جمهور فقید کشورمان به این شهرستان نیز مصوب شد.

وی اضافه کرد: اکنون و با پیگیری‌های انجام شده حد فاصل ورامین به آبباریک تعریض شده است ولی همچنان این جاده از آبباریک به چرمشهر به طول ۶ کیلومتر عرض مناسب و روشنایی مناسبی ندارد.

فرماندار ویژه ورامین با بیان اینکه این جاده به دلیل وجود شهرک‌های صنعتی سالاریه و چرمشهر و همچنین اتصال شهر ورامین به آزادراه‌های حرم تا حرم و الغدیر بسیار پر تردد و با اهمیت است، افزود: سالانه تصادفات بسیاری در این مسیر رخ می‌دهد و متأسفانه ده‌ها کشته در این جاده داریم.

وی ادامه داد: تعریض و بهسازی این جاده در مصوبات سفر رئیس جمهور قرار گرفته بود که سال گذشته تعریض آن توسط منابع شهرستانی و استانی آغاز شده است.

معاون استاندار تهران به اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی تعریض این جاده اشاره کرد و گفت: هم اکنون تعریض این محور مواصلاتی در حال اجرا است و یک کیلومتر از این پروژه آسفالت شد و مابقی با زمان بندی مشخص شده در حال اجرا است.