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۶ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۵۸

اجرای 160طرح عمرانی در شهرستان ماکو

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار ماکو از اجرای 160 عمرانی نیمه تمام، مستمر و جدید در این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، صفر آثری ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این شهرستان افزود: برای اجرای این طرحها 275 میلیارد و 134 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

وی ادامه داد: این طرحها شامل 52 طرح عمرانی نیمه تمام و 108 طرح جدید و مستمر است که در بخشهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی، عمران شهری و حمل و نقل جاده ای اجرا می شود.

وی به اجرای 17 طرح مصوب در سفر ریاست جمهوری اشاره و اضافه کرد: از مجموع 170 میلیارد ریال اعتبار تصویب شده برای اجرای این طرح ها تا کنون فقط 30 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

کد مطلب 612089

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