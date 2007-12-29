سیره پیامبر اکرم (ص) بهترین منشور برای بایدها و نبایدهای اخلاقی است

حجت الاسلام دکتر حسین تاج آبادی مدرس سطح عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هدف از ترجمه کتاب " سیره صحیح پیامبر اعظم (ص) " تبیین سیره پیامبر اکرم (ص) قدمی بزرگ در معرفی تاریخ اسلام به شمار می رود و فایده تاریخ اسلام نیز برای هر ملتی روشن است، اظهار داشت: با توجه به اینکه پیغمبر اکرم (ص) انسانی کامل است، در حقیقت برای همه زمانها و نسلها می تواند الگو می‌باشد، بنابراین سرمایه گذاری بر روی این شخصیت منفعت عمومی بسیاری دارد.

وی با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم (ص) یک انسان معمولی نبود، بلکه در حوزه‌های مختلف چون حوزه‌های سیاسی، نظامی، اخلاقی و حتی مسائل جدیدی که امروز مطرح می‌شود، نمونه کاملی بوده است، افزود: بایدها و نبایدهای اخلاقی موجود در این کتاب عاملی برای ترجمه بوده است که هر جامعه ای در هر عصری که باشند نیازمند چارچوب اخلاقی هستند تا قوانین اخلاقی و اجتماعی را بیان کنند و سیره پیامبر بهترین چارچوب و منشوری است که می‌تواند بایدها و نبایدهای اخلاقی را بیان کند.

مدرس سطح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه حدود 30 سال پیش طی تحقیقات خود به این نکته برخورد کرده است که در حوزه فرهنگ شیعه کتابی منطبق با دیدگاه، مبانی و اصول شیعه وجود ندارد، اگرچه سیره‌های متعددی مانند ابن کثیر و ابن هشام با دیدگاههای اهل تسنن نوشته شده اما جای آن برای اهل تشیع خالی بود، تصریح کرد: امروز 4 جلد این کتاب ترجمه شده و بقیه آن در دست ترجمه است.

حجت الاسلام تاج آبادی با اشاره به اینکه این کتاب دارای ویژگیهای خاصی است، گفت: از لحاظ حجم و کمیت در سیره منحصر به فرد است، در سه دهه اخیر کتابی در قلمرو سیره با مبانی شیعه نوشته نشده بود که حدود 35 جلد باشد. از نظر کیفیت بسیار بالا است کتابهای کمتری با رویکرد تجزیه و تحلیل نوشته شده بود و بیشتر به بعد روایی می‌پرداختند. اما این کتاب بیشتر به تجزیه و تحلیل می‌پردازد و تاریخ را تجزیه و تحلیل می‌کند. استفاده از منابع فراوان و دسته اول از دیگر ویژگیهای این کتاب به شمار می‌رود که حدود 1 هزار و 680 عنوان کتاب در این کتاب استفاده شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با اشاره به اینکه این کتاب ملاکهایی برای ارزیابی وقایع تاریخی، صره و ناصره بودن آن را نیز مطرح کرده و مؤلف بسیار هوشیارانه عمل کرده است، افزود: برای تبیین سیره نبوی فرد باید هوشیارانه عمل کند، همچنین سنجش واقعه با واقعیت و با وقایع تاریخی از دیگر ویژگیهای این کتاب محسوب می‌شود. مؤلف این وقایع را با عقل خود نیز می‌سنجد. با توجه به اینکه اخلاق پیامبر و ملاک و معیاری برای سنجش به شمار می‌رود، بباراین از این جنبه نیز برای صحت و یا عدم صحت مطالب تاریخی استفاده کرده است.

وی در ادامه با اشاره به حساسیتها و دشواریهای ترجمه کتاب تصریح کرد: اگر چه کتاب مذکور کتاب جالب و جذابی بوده، اما بر خلاف دیگر سیره‌پردازان از ادبیات جدید استفاده کرده است، به‌طوری‌که سبک او را از سایر سیره‌نویسان متمایز کرده است. نویسنده در هر موضوعی سعی داشته تا دلایل گوناگونی بیاورد. به طوری که کوچکترین بی دقتی باعث گم شدن اصل مطلب می‌شد از این رو به حساسیتهای کار افزود.

حجت الاسلام دکتر حسین تاج آبادی با اشاره به اینکه مخاطبان این کتاب عموم مردم نیستند، اظهار داشت: مخاطبان این کتاب سیره‌نویسان، محققان تاریخ و یا محققان در رشته‌های دیگر هستند. اساتید دانشگاه و حوزه و کسانی که علاقمند به مباحث سیره اند نیز می‌توانند از این کتاب استفاده کنند، اما این کتاب برای عموم مناسب نیست.