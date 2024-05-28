دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس کمیته امداد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم سیدمرتضی بختیاری برای انتصاب دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس کمیته امداد به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای حمید طاهری جبلی
با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص و تجربیات ارزنده و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی و امور مجلس به موجب این ابلاغ، جنابعالی را به مدت دو سال به عنوان دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب میکند.
نهادی که بر اساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام راحل (ره) بایستی پیامآور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی باشد و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند و مأموریت اصلی آن در شرایط کنونی، توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانوادههای تهیدست و همچنین رعایت کرامت و حرمت کمکشوندگان است.
امید است تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با بهرهگیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمتگزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایتمندی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) فراهم شود.
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