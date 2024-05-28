ظرفیت های فرهنگی و گردشگری طبس نگاه ویژه مسئولین را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه حجت الاسلام محمد رضا محمدی امام جمعه شهرستان طبس در دیدار با کارکنان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان ضمن گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و تقدیر و تشکر از تلاشها، پیگیریها و اقدامات ریاست و کارکنان این اداره اظهار کرد: شهرستان طبس دارای غنای فرهنگی و تاریخی بسیار بالایی است و ظرفیتهای متعدد خدادادی در حوزه گردشگری و صنعت توریسم دارد.
وی اظهار کرد: روایات متعددی در مورد اهمیت سیر و سیاحت و سفر بیان شده و مقام معظم رهبری مدظله العالی هم بر استفاده از ظرفیتهای گردشگری تاکید داشته اند.
امام جمعه طبس بیان کرد: البته گردشگران و مسافران باید به فرهنگ جامعه میزبان احترام بگذارند و رعایت موازین شرعی به عنوان یک اصل مورد تاکید است که اقدامات خوبی هم در این مدت صورت گرفته است.
محمدی مردم شهرستان را خونگرم و مهمان نواز توصیف کرد و گفت: وجود آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم (ع) چهره شهر را به لحاظ فرهنگی و معنویت تحت تأثیر قرار داده و امروز شهر طبس به عنوان چهارمین شهر مذهبی کشور شناخته میشود که مشخص است در زمینه گردشگری مذهبی هم دارای ظرفیت بسیار بالایی است.
وی اظهار کرد: حوزه فعالیت میراث فرهنگی بسیار گسترده است و علاوه بر آثار تاریخی و ظرفیتهای گردشگری، زمینههای مختلفی در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی دارد که علاوه بر فعالیت هنری به عنوان یک منبع درآمد برای خانوادهها میتوان مورد توجه قرار گیرد و این تلاش مضاعف میراث فرهنگی و سایر دستگاههای مرتبط را میطلبد.
محمد عرب رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان طبس ضمن تشکر از راهنماییها و همراهیهای امام جمعه محترم طبس، گزارشی از مهمترین اقدامات این اداره در سال گذشته ارائه داد و گفت: واقعاً ظرفیتهای حوزه تاریخی، جاذبههای گردشگری و رشتههای صنایع دستی در شهرستان طبس بسیار بالا است.
وی ادامه داد: امیدواریم با همراهی و همکاری همه مسئولین و دلسوزان و البته همراهی مردم بتوانیم از این ظرفیتها به بهترین نحو برای توسعه و پیشرفت روزافزون شهرستان استفاده کنیم.
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