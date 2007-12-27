دوری از مادیگرایی؛ تأکید رهبران مسیحی در موعظه کریسمس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، از پاپ بندیکت شانزدهم در رم تا اسقف اعظم فیلیپ آسپینال، رهبر کلیسای انگلیکن در استرالیا پیام کریسمس رهبران بر موضوع مشترک دوری از مادیگرایی، تساوی فرصتها، احترام به محرومان متمرکز شده بود.

پاپ بندیکت شانزدهم گفت: انسان بیش از حد به امورات خود مشغول شده و در این میان زمان و مکانی برای سایر امور چون همسایگان، فقرا و خداوند باقی نگذاشته است.

وی به ماجرای تولد مسیح اشاره کرد و گفت: برای نوزاد مسیح هیچ مهمانخانه ای وجود نداشت که در آن متولد شود، هرچه انسان غنی تر می شود حفره های خود را با امورات خود بیشتر پر می کند و کمتر برای دیگرای جایی باقی می گذارد.

رهبر 1/1 میلیارد کاتولکیک جهان به زبان ایتالیایی در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در واتیکان سخنرانی کرد.

وی با اشاره به اسقف گریگوری نیسا قرن چهاردهم که نسبت به آلوده شدن و پاره پاره شدن جهان به واسطه گناه ابراز تأسف کرده بود، بخشی از موعظه خود را به محیط زیست اختصاص داد.

در بیت لحم، محل تولد مسیح، مراسم عشای ربانی در نوار غزه هزاران نفر حضور داشتند تا از موعظه پاتریاک لاتین کاتولیکها در سرزمین مقدس استفاده کنند.

در استرالیا نیز برخی از رهبران دینی از پیام های خود برای بیانات سیاسی درباره سرنوشت افرادی که در خاورمیانه زندگی می کنند استفاده کردند. اسقف اعظم آسپینال اظهار داشت که دیوارهای حائل و ایستگاه های بازرسی در سرزمین مقدس به جای آنکه فضای امنی فراهم کند به افزایش خشم و ناامیدی کمک می کند.

وی همچنین تأکید کرد که مسابقه بهبود وضعیت مادی نمی تواند مردم را سعادتمندتر کند. ما با منابع بی پایان کتابها و برنامه هایی رو به رو هستیم که می تواند وضعیت را بهبود بخشد اما خود را در چرخه بی پایان خرج کردن پول برای مد کرده و برای آنکه نزدیک شدن به تصاویر مجله ها دور از دسترس است، احساس بیچارگی می کنیم. باید همانی باشیم که هستیم.

جیسون کیوا متصدی کلیسای ویکتولین و تاسمانیان گفت: اعتقاد مسیحیان به خداوند باید اعتقاد به خالقی باشد که از آنها خواست مسئولیت پذیرانه با تغییرات جوی مبارزه کنند.

اسقف اعظم انگلیکنها در ملبورن نیز از مردم خواست به یاد بیاورند که کریسمس ماجرای سرور از تولد، سادگی، فقر و عشق عاری از خودپرستی بود.