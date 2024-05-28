مولدسازی زمین برای تأسیس پاساژ خلاف مصلحت و منفعت شهر و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رکنی حسینی ضمن انتقاد از فروش زمین‌های دولتی برای ساخت پاساژ و مولدسازی نادرست، به تبیین برخی از آسیب‌های شهری پرداخت و تصریح کرد: زمین‌های بلااستفاده و رها شدن سطح شهرستان را باید به نفع آینده شهر و بهره‌مندی تمام نسل‌ها به کار گرفت؛ با مولدسازی هدفمند می‌توان در توسعه زیرساخت‌های شهری موفق عمل کرد.

امام‌جمعه گناوه ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با مولدسازی دارایی‌های دولت و تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در این مسیر، تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت باید در راستای شناسایی اموال بلااستفاده با ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایین و یا رها شده دنبال و بهینه‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولتی را باید به سمت توسعه زیرساخت‌ها سوق دهیم، خاطرنشان کرد: در شهرستان گناوه مسکن و شهرسازی زمین‌های بلااستفاده و اموال غیرمنقولی دارد که باید با در نظر گرفتن مصلحت شهری آنها را در مسیر تقویت زیرسازی‌ها و توسعه آبادانی شهر به کار گرفت.

امام‌جمعه گناوه بر اهمیت بهبود فضای آموزشی، افزایش فضای سبز، حل معضل دست‌فروشان و.. اشاره کرد و ابراز داشت: اگر زمین‌ها را درحالی‌که ارزش‌افزوده‌ای برای دولت ندارد بفروشیم، خلاف مصلحت و منفعت شهر و مردم قدم برداشته‌ایم؛ با درایت بهتر و کارشناسی بیشتر می‌توان از این ظرفیت برای حل معضلات اجتماعی شهر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه فروش زمین برای تأسیس پاساژ هیچ نفع عمومی و دولتی به دنبال ندارد و صرفاً افزایش درآمدی گذرا است، خاطرنشان کرد: تأسیس پاساژ تجاری هیچ تولید، بهره‌وری و ارزش‌افزوده‌ای برای دولت نداشته، درآمدهای حاصله عموماً خرج هزینه‌های جاری خواهد شد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی ضمن ارائه پیشنهادی تهاتر زمین‌های بلااستفاده با شهرداری برای ساماندهی جانمایی دست‌فروشان را بسیار مهم ارزیابی نمود و اذعان داشت: پیگیری مطالبات و بیان دغدغه‌های مردم مهم‌ترین رسالت راهگشای ائمه جمعه است.