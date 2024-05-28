۱۲۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان سند دار شدند

محمد تقی گلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و با بیان اینکه یکی از مهمترین تأکیدات دستگاه قضائی حد نگاری و صدور اسناد برای اراضی ملی، زراعی و کشاورزی است، تاکید کرد: در این زمینه خوشبختانه اقدامات خوبی در استان سمنان رخ داده است.
وی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی را در زمره مهمترین مزیتهای صدور اسناد تک برگی یا همان حدنگاری دانست و تاکید کرد: دست اندازی به اراضی ملی و زراعی و کشاورزی نیز طریق صدور اسناد مالکیت قطع میشود.
دادستان سمنان با بیان اینکه این اقدام همچنین دست سودجویان را هم از اراضی ملی و کشاورزی کوتاه میکند، گفت: صدور اسناد و حدنگاری اراضی، سبب جلوگیری از بروز بسیاری اختلافات و دعاوی قضائی نیز خواهد شد.
گلی با بیان اینکه از ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان ۱۲۷ هزار هکتار حدنگاری و سند دار شده است، بیان کرد: صدور اسناد برای مابقی اراضی کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی خواستار تسریع در روند سند دار شدن اراضی کشاورزی و زراعی استان سمنان شدیم، افزود: میبایست تا پایان شهریور تمام زمینهای کشاورزی و زراعی استان دارای سند و حدنگاری شوند.
نظر شما