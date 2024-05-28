به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه امام جمعه آبدان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، اظهار داشت: شهید رئیسی کم نظیر بود و در هر مسئولیتی که قرار گرفت، در آنجا تحول ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی ناشناخته از بین ما رفت، افزود: ایشان تمام توان خود را مصروف خدمت شایسته کرد و هیچ حاشیه‌ای ایجاد نمی‌کرد و دنبال اتصال این انقلاب به ظهور امام زمان (عج) و پیشرفت و تمدن آفرینی و خدمت به مردم بود و در این راه جانش را داد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: اگر در محاسبات ائمه جمعه کشور نگاه کنیم، نوعاً ائمه جمعه استان بوشهر فوق العاده هستند.

وی ادامه داد: آبدان مانند زمین پاکی است که هر شخصیتی از آن طلوع می‌کند بسیار شایسته است.

آیت الله صفایی بوشهری درباره ویژگی‌های شخصیتی امام جمعه جدید آبدان، گفت: ایشان بسیار عالم، فاضل، انیس به قرآن، تحصیل کرده و جوان و تأیید شده علما است.

وی با بیان اینکه امام جمعه در عمود و سلسله امامت دینی است، خاطرنشان کرد: ائمه جمعه تا می‌توانند مردم دار باشند. امام جمعه باید هم درب اتاقش به روی مردم باز باشد و هم قدمش به سمت مردم فعال باشد.

لزوم توجه به نوجوانان و جوانان

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم توجه ائمه جمعه به نوجوانان و جوانان و فقرا و نیازمندان، گفت: ائمه جمعه نیازهای مردم را شناسایی و از طریق صحیح تا جایی که توان دارند حل کنند.

وی تاکید کرد: ائمه جمعه دنبال حفظ وحدت بین جامعه باشند تا مردم دوگانه نشوند بلکه همه ولایتمدار و در سایه ولایت رهبری حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: ائمه جمعه باید از نیروهای انقلابی، بسیج، سپاه، گروه‌های فرهنگی، هیئات مذهبی و موکب داران حمایت کنند و فرهنگ دینی را توسعه و تعمق دهند و مانند ائمه اطهار از کار مردم گره گشایی کنند.

وی با بیان اینکه پست‌ها ماندگار نیستند، افزود: سعی کنید از خودتان آثار نیک بر جای گذارید و فروتن باشید.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه میزان و معیار مقام معظم رهبری است، یادآور شد: هر گاه از ولایت دور شده ایم اسلام و مسلمین لطمه خورده اند.