پویش خادم ایران در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هنری با بیان اینکه پویش خادم ایران همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی برگزار میشود، اظهارکرد: در این پویش جهادگران و گروههای جهادی میتوانند به نیابت از رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی و یاران ایشان در نقاط هدف خود در سراسر استان، محلات و روستاها خدمات رسانی کنند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی گفت: این خدماترسانی به مردم عزیز میتواند در عرصههای مرتبط با موضوعات محرومیتزدایی، خدمترسانی، اقتصاد مقاومتی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و… باشد.
هنری عنوان کرد: گروههای جهادی میتوانند فعالیتهای جهادی را در عرصههای ذکر شده و در قالب پویش "خادم ایران" با نام و یاد شهدای خدمت در سراسر استان انجام دهند.
وی اظهار کرد: این پویش از روز بعد از حادثه بالگرد و شهادت رئیس محترم جمهور و همراهان عزیزشان آغاز شده و تا چهلم شهدا مصادف با عید غدیر ادامه دارد.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی ضمن دعوت از کلیه گروههای جهادی استان جهت پیوستن به این پویش و ارائه خدمت به مردم و محرومین عزیز به نام و یاد این شهدای گرانقدر گفت: در تمامی زمانها فعالیت جهادگران با هدف کمک به محرومان انجام شده و در این پویش یاد و نام شهید جمهور آیت الله رئیسی به طور ویژه گرامیداشته و فعالیتهای جهادی با رنگ و بوی خاص کمک به همنوعان در راستای رفع مشکلات مردم و محرومیتزدایی انجام میشود.
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