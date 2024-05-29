به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، و در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ دفتر ارتباطات و صادرات فرهنگی کردستان راه‌اندازی شد.

بر این اساس «موافقت‌نامه اجرایی راه اندازی و حمایت از فعالیت اتاق ارتباطات و صادرات فرهنگی استان کردستان» از سوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و استاندار کردستان در هشتم خردادماه سال جاری منعقد شد.

این موافقت‌نامه در راستای اجرایی سازی شعار سال و مصوبه جلسه ۲۴۶ شورای سیاستگذاری فرهنگی بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری با عنوان «سند توسعه صادرات محصولات و خدمات فرهنگی» و مصوبه جلسه ۱۴۶ شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با عنوان «سند برنامه تحول سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» (به ویژه رویکرد افزایش سهم ایران در بازار صنایع فرهنگی و رویکرد بازآرایی کنشگران فرهنگی بین المللی) منعقد شده است.

این رخداد اولین اقدام عملیاتی استان کردستان در راستای تحقق شعار سال است که به همت جهادی، علی اصغر دریایی دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان به عنوان هدیه ماندگار دولت ایران قوی به مردم سرزمین هنر و فرهنگ اهدا شد.