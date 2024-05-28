افتتاح پروژه ریلی رشت-کاسپین به تعویق افتاد/ پروژه آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی بنا بود تا امروز (۸ خردادماه) راه‌آهن رشت - کاسپین به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های ریلی و اولویت‌دار کشور با هدف تکمیل کریدور شمال - جنوب توسط وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری برسد.

البته ناگفته نماند، روز گذشته پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خبری با عنوان اینکه امروز به طور قطعی این خط ریلی به افتتاح می‌رسد، منتشر کرد اما پس از گذشت ساعاتی عنوان این خبر عوض شد و از کلمه جایگزین «به‌زودی» استفاده کردند.

براساس پیگیری‌های خبرنگار مهر از مسؤولین مربوطه اعلام کردند که این خط ریلی از سال گذشته آماده بهره‌برداری بود، حتی طبق برنامه‌ریزی بنا بود با حضور آیت‌الله رئیسی و وزیر راه و شهرسازی این ابر پروژه مهم افتتاح شود.

این مسیر ریلی اتصال ریلی مرکز استان گیلان به بندر انزلی را فراهم می‌سازد که این رویداد از نظر مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای منطقه و اروپا از اهمیت بالایی برخوردار است.

راه‌آهن رشت-بندرکاسپین به طول ۳۷ کیلومتر با اعتبار بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال احداث شده و ارزش روز آن بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و این پروژه ریلی آخرین بخش از کریدور ریلی دریا به دریا است که اتصال ریلی بنادر جنوبی کشور به بنادر شمالی در استان گیلان را برقرار و امکان مبادله بار ترکیبی از طریق ایران برای منطقه را فراهم می‌کند.