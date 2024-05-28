به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده در تشریح جزئیات این عملیات جستجو و نجات دریایی اظهار کرد: یک فروند قایق غیرمجاز شامگاه دوشنبه ۷ خرداد ماه بین بندر چارک و کیش دچار نقص فنی می‌شود.

وی با بیان اینکه قایق مذکور به دلیل شرایط نامساعد جوی و ایجاد نقص فنی در موتور در ۶ مایلی شمال جزیره کیش سرگردان شده بود، ادامه داد: پس از اعلام شرایط اضطرار از سوی این قایق غیرمجاز به مرکز جستجو و نجات دریایی استان هرمزگان بلافاصله ناجی ۱۶ در محل مستقر و عملیات نجات افراد آغاز می‌شود.

به گفته مکی‌زاده؛ با تلاش امدادگران مرکز جست‌وجو و نجات دریایی تمامی ۱۱ خدمه این شناور نجات یافته و در سلامت کامل به جزیره کیش منتقل شدند.