  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد؛

نجات ۱۱ سرنشین قایق غیرمجاز در آب‌های کیش

نجات ۱۱ سرنشین قایق غیرمجاز در آب‌های کیش

بندرعباس- معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۱۱ سرنشین یک فروند قایق غیرمجاز شامگاه دیروز از غرق شدن در آب‌های کیش نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده در تشریح جزئیات این عملیات جستجو و نجات دریایی اظهار کرد: یک فروند قایق غیرمجاز شامگاه دوشنبه ۷ خرداد ماه بین بندر چارک و کیش دچار نقص فنی می‌شود.

وی با بیان اینکه قایق مذکور به دلیل شرایط نامساعد جوی و ایجاد نقص فنی در موتور در ۶ مایلی شمال جزیره کیش سرگردان شده بود، ادامه داد: پس از اعلام شرایط اضطرار از سوی این قایق غیرمجاز به مرکز جستجو و نجات دریایی استان هرمزگان بلافاصله ناجی ۱۶ در محل مستقر و عملیات نجات افراد آغاز می‌شود.

به گفته مکی‌زاده؛ با تلاش امدادگران مرکز جست‌وجو و نجات دریایی تمامی ۱۱ خدمه این شناور نجات یافته و در سلامت کامل به جزیره کیش منتقل شدند.

کد مطلب 6121042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها