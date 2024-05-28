۶۷۰۰ فقره سند مالکیت روستایی و شهری درزنجان صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خواجه‌ای با بیان اینکه، در سال گذشته ۵۸۹۳ فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و ۵۳۵ فقره برای واحدهای مسکونی شهری در استان به همت بنیاد مسکن و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک روستایی صادر شده است، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال نیز پیش بینی می‌شود بیش از ۶۷۰۰ فقره سند روستایی و شهری در استان صادر شود.

خواجه‌ای ادامه داد: تاکنون ۷۹۹۳۰ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی به میزان ۷.۸۳ صادر شده که در مقایسه با نرم کشوری ۱۷ درصد بالاتر است.

وی طرح سند دار کردن املاک روستایی و شهری را در راستای توسعه عدالت اجتماعی دانست و افزود: طی ۲ ماه گذشته در استان، ۵۰۳ فقره سند روستایی و ۲۱ سند شهری صادر شده که در تلاش هستیم تا پایان سال درصد قابل توجهی از برنامه تعیین شده جلوتر باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با تاکید بر اینکه، اقدامات زیربنایی این نهاد انقلابی در راستای تثبیت مالکیت معنوی و قانونی اماکن روستایی انجام می‌شود و در همین راستا همکاری مناسبی با ثبت اسناد و املاک وجود دارد، خاطر نشان کرد: طرح سند دار کردن اراضی روستایی طرحی با مزایای فراوان و با هزینه‌ای بسیار پایین برای روستاییان در نظر گرفته شده است که موجب دلگرمی روستاییان برای سکونت در روستاها و در نتیجه تحقق رشد تولید در این مناطق می‌شود

خواجه‌ای با اشاره به تعامل بین بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور اسناد مالکیت گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان سال گذشته در سطح کشور، رتبه برتر را در این زمینه کسب نموده و برای به دست آوردن این جایگاه برای استان مرهون همین تعاملات و نتیجه کارگروهی و همفکری و هم‌اندیشی است. امید است امسال نیز با تداوم این روند شاهد سنددار شدن طیف وسیعی از جامعه شهری و روستایی باشیم.