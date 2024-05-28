اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

وی اضافه کرد: امسال چندین پرونده با عنوان اجاره کارت‌های بانکی به پلیس فتای استان البرز ارجاع شده که برخی از آنها با هدف پولشویی، دریافت رمز ارز، فیشینگ، سایت‌های شرط بندی و امثال آن استفاده شده است.

جلیلیان گفت: صاحبان حساب‌های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سو کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می‌دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.

جلیلیان یادآور شد: افرادی که حساب‌های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.