مصوبه کمیته ملی المپیک برای حضور در بازی های آسیایی زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در حالی امروز سه شنبه ۸ خرداد برگزار شد که بررسی رشته های اعزامی به بازی های زمستانی هاربین یکی از موارد مورد بحث در آن بود.

مناف هاشمی در پایان نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در مورد نتیجه این بررسی ها مطرح شد، گفت: کلیات اعزام کاروان به بازی های زمستانی تصویب شد اما در مورد جزئیات آن با دفاع فدراسیون اسکی و کوهنوردی در هیات اجرایی، تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

وی با بیان اینکه به خاطر فرصت دو سه روزه باقی مانده برای ثبت نام حضور رد بازی های زمستانی، این اقدام انجام می شود، گفت: البته ثبت نام ها در همه رشته ها انجام می شود اما این به معنای اعزام قطعی در تمام رشته ها نیست. رشته‌هایی اعزام می‌شوند که یکسری شاخص‌های مورد نظر را داشته باشند. درخصوص بازی‌های داخل سالن آسیا هم ملاک اعزام فقط مدال است. گرفتن مدال طلا مهم است و برای برخی رشته های توسعه ای هم مدال نقره و برنز. در مجموع نگاه کمیته ملی المپیک برای بازی های زمستانی، نگاه حمایتی در بخش بانوان است. در بخش مردان هم مسئولان هر رشته باید دفاعیه خود برای اعزام را به کمیته اعلام کنند.

هاشمی همچنین یادآور شد که برای این بازی ها بودجه مجزا تصویب نشده اما کمیته ملی المپیک قطعا از بودجه خود رقمی برای بازی های زمستانی هزینه می کند.

بازی های آسیایی زمستانی اسفند سال جاری در هاربین چین برگزار می شود.