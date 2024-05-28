کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه هشتم خرداد با میانگین ۷۹ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۴، پارک زمزم و سپاهان‌شهر ۵۵، دانشگاه صنعتی ۸۵، رهنان ۷۹، خیابان زینبیه ۶۸، خیابان فیض ۵۷، خیابان فرشادی ۶۰، بولوار کاوه ۶۲، کردآباد ۸۳ و ایستگاه ولدان ۶۸ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۰۸، بزرگراه خرازی ۱۱۶ و خیابان میرزا طاهر ۱۲۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه انقلاب با عدد ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۶۱، شاهین‌شهر ۶۰ و مبارکه با میانگین ۵۸، قهجاورستان با ۹۳ AQI قابل قبول و در سجزی با میانگین ۱۳۱ ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای زرین‌شهر، کاشان و منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.