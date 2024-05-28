کشف «بمب کاغذی»؛ مسافران تخلیه و هواپیما به آشیانه دور منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینساینسایدر، پس از کشف یک تکه دستمال کاغذی حاوی جملاتی با مضمون «تهدیدآمیز» در سرویس بهداشتی هواپیمایی در فرودگاه دهلی نو، نیروهای امنیتی اقدام به تخلیه و جابهجایی هواپیما کردند.
به گفته یکی از مقامات حفاظت پرواز فرودگاههای هندوستان، روی این دستمال کاغذی کلمات مقطع «بمب@۵.۳۰» نوشته شده بود. هواپیما متعلق به خطوط هوایی ایندیگو است و قصد پرواز از دهلی به شهر وارانسی در ایالت اوتار پرادش را داشت.
همچنین سازمان آتشنشانی دهلی نو نیز دریافت تماسی در ساعت ۵.۳۵ دقیقه بامداد را تایید و به بلافاصله دو واحد به محل اعزام کرد. تیم خنثیسازی بمب نیز اقدام به بازرسی پروازها کردند.
به گفته این مقام امنیتی، پس از پیدا شدن نامه تهدیدآمیز، مطابق دستورالعملها تمام مسافران هواپیما تخلیه شدند و هواپیما نیز به منظور بازرسی امنیتی به آشیانهای دوردست منتقل شد. همچنین براساس اعلام مقامات، پس از بازرسی هیچ وسیله مشکوکی در هواپیمای مذکور پیدا نشد.
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