به گزارش خبرنگار مهر، گلبهار خسروی صبح سه شنبه در جریان بازدید از کلاسهای سواد آموزی شهرستان سروآباد اظهار کرد: یکی از برنامههای سواد آموزی آموزش زنان و دختران روستایی است و با توجه به عدم تحقق کامل حجم ابلاغی استان و شهرستان، برنامه ریزی برای پوشش کامل طرح در سال جاری باید صورت بگیرد.
وی گروه بهبود کیفیت سواد آموزی را مسئول مستقیم اجرای برنامههای ابلاغی عنوان کرد و افزود: لازم است تا اعضای گروه بهبود از کلاسهای سواد آموزی و برگزاری امتحانات بازدید داشته باشند.
معاون سواد آموزی استان با تاکید بر برگزاری منظم و فصلی جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی، اظهار داشت: در این جلسات با مطالبهگری، مشارکت دستگاهها در راستای اجرای برنامهها جلب شود.
وی از اجرای طرحهای جدید در حوزه سواد آموزی از سال جاری با رویکرد استفاده از ظرفیتهای مردمی خبر داد و تصریح کرد: انتظار داریم از ظرفیت شورای پشتیبانی در اجرای برنامهها استفاده شود.
خسروی از انجام مکاتبات مختلف با فرمانداران و ارسال عملکرد سواد آموزی شهرستانها در خصوص کلاس گذاری و پوشش حجم ابلاغی خبر داد و گفت: انتظار میرود در جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی، موضوعاتی مربوط به این حوزه مطرح و حمایت و پشتیبانیهای لازم صورت گیرد.
وضعیت حضور سوادآموزان مناطق روستایی سروآباد در کلاسها مطلوب است
مدیر آموزش و پرورش سروآباد نیز در این نشست با اشاره به وضعیت شهرستان و بافت غالب روستایی، گفت: با توجه به شرایط موجود و آغاز کار مردم روستا در فصل بهار و تابستان، برگزاری کلاسهای سواد آموزی و پیگیری اقدامات این حوزه با سختیهایی مواجه است و علیرغم مشکلات موجود، خوشبختانه وضعیت حضور آموزش دهندگان و سواد آموزان در کلاسها تاکنون مطلوب و رضایت بخش بوده است.
جهانی با تاکید بر واقعی و کیفی بودن کلاسهای سواد آموزی شهرستان، از نظارت مستمر و میدانی بر فرایند سواد آموزی خبر داد و گفت: متناسب با ساختار تشکیلاتی، پستهای این حوزه تکمیل شده است.
در ابتدای این نشست کارشناس مسئول سواد آموزی سروآباد نیز گزارشی از وضعیت شهرستان ارائه و در ادامه اعضای تیم نظارتی استان نیز گزارشی از نتایج بازدید را تشریح و پیرامون مسائل جاری بحث و تبادل نظر شد.
بهره گیری از همکاری مدارس در راستای شناسایی و معرفی اولیای بی سواد دانش آموزان در زمان ثبت نام، برگزاری دقیق و سالم امتحانات و صحت و سلامت کار از دیگر توصیههای معاون سواد آموزی استان در این نشست بود.
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