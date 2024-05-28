به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس تا پایان زمان اداری روز چهارشنبه اعضای شعب باید در مجلس حضور داشته باشند و کار خود را انجام دهند، لذا همه نمایندگانی که عضو شعب هستند باید تا پایان زمان اداری فردا در مجلس حضور داشته باشند تا اگر نماینده‌ای اعتراض داشت، به آن رسیدگی شود.

وی بیان کرد: سپس روند رسیدگی به اعتبارنامه‌ها بر اساس گزارشی که شعب ارائه خواهند کرد، در صحن مجلس طی می‌شود. اکنون ما دو راه پیش رو داریم اول اینکه مجلس روز پنجشنبه صحن علنی داشته باشد و اعتبارنامه نمایندگان بررسی شود یا اینکه هفته آینده در روزهای شنبه و یکشنبه مجلس جلسه علنی داشته باشد. وظیفه ما این است که به سرعت مجلس آماده کار شود، لذا اعتبارنامه‌ها باید زودتر به تصویب برسد.

وی در ادامه، گفت: اکنون نیز رأی گیری استمزاجی صورت می‌گیرد تا برای روز پنجشنبه جلسه داشته باشیم یا خیر. در نهایت نمایندگان مجلس با برگزاری جلسه علنی در روز پنجشنبه به منظور بررسی اعتبارنامه‌ها موافقت کردند

بر این اساس، دقایقی پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) گفت که جلسه بعدی مجلس پنجشنبه ۱۰ خرداد خواهد بود.

وی بیان کرد: دستور جلسه روز پنج شنبه بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس دوازدهم خواهد بود.