  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۱۰

در عملیات ماموران کلانتری ۱۱؛

سارق دوربین‌های مدار بسته در شیروان دستگیر شد

سارق دوربین‌های مدار بسته در شیروان دستگیر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری سارق دوربین‌های مدار بسته در عملیات ماموران کلانتری ۱۱ این شهر خبر داد.

سرهنگ مجید یگانه‌پور در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت دوربین‌های مداربسته اماکن دولتی در سطح شیروان دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این راستا با پیگیری‌های مستمر و انجام کار اطلاعاتی توسط تیم تجسس کلانتری ۱۱ سارق دخیل در این سرقت‌ها شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در حین سرقت دستگیر و مقادیری ابزار و آلات سرقتی نیز از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی شیروان با بیان اینکه سارق در بازجویی‌ها انجام شده به سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6121125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها