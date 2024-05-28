سرهنگ مجید یگانهپور در گفتوگو با مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت دوربینهای مداربسته اماکن دولتی در سطح شیروان دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در این راستا با پیگیریهای مستمر و انجام کار اطلاعاتی توسط تیم تجسس کلانتری ۱۱ سارق دخیل در این سرقتها شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در حین سرقت دستگیر و مقادیری ابزار و آلات سرقتی نیز از وی کشف شد.
فرمانده انتظامی شیروان با بیان اینکه سارق در بازجوییها انجام شده به سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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