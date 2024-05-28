به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی در مراسم بزرگداشت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان به میزبانی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف که با حضور آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق برگزار شد، ضمن بزرگداشت شهدای سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهور گفت: نظام جمهوری اسلامی به اقتداری رسیده است که با رفتن رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرایی است کوچک‌ترین خللی و تزلزلی درفعالیت‌های کشور و مردمش ایجاد نمی‌شود، این به معنایی نیست که تأثیر رئیس جمهور را نفی کند، بلکه این نشان دهنده آن است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم پویا و فعال، کاملاً یک نظام مستحکم و مقتدر را توانسته است ایجاد کند که با رفتن یک خدمتگزار در صف آهنین ملت خللی ایجاد نشود.

وی افزود: امام (ره) با آن عظمتشان همه دنیا گمان می‌کردند که با رحلت ایشان شاید جمهوری اسلامی تمام شود. امام (ره) در وصیت نامه نوشته‌اند که باور نکنید که با رفتن یک خدمتگزار در صفوف آهنین ملت خللی ایجاد خواهد شد.

نوه امام راحل (ره) در ادامه سخنان خود به تبیین مبانی و اصول استحکام و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران پرداخت و افزود: این نظام الحمدلله یک نظام مستحکم است و استحکام این نظام به نظر من حداقل بر سه پایه استوار است. پایه اول منطق و آرمان‌ها؛ همانگونه که اپوزوسیون و مخالفین جمهوری اسلامی هیچ حرفی بالاتر از این شعار اساسی انقلاب اسلامی مطلبی ارائه نکرده است؛ «استقلال آزادی و جمهوری و اسلامی». کلام امام در ابتدای نهضت از حیث منطق بالاتر از منطق حکومت پادشاهی بود. منطق است که می‌تواند یک نظام را مستحکم کند. شعار نمی‌تواند یک نظام را مستحکم کند. تاکنون منطقی بالاتر از منطق جمهوری اسلامی ارائه نشده است «استقلال، آزادی و جمهوری و اسلامی» اگر اشکال در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که دارد اگر نقص در وجود ما داشته باشد که دارد، اشکال از آرمان‌ها نیست بلکه در نحوه عملکردها است، اما نسبت به اصل مسئله آرمان‌ها و منطق جمهوری اسلامی مشکلی وجود ندارد؛ لذا یکی از ارکان اصلی استحکام نظام جمهوری اسلامی در منطق، حرف و آرمان آن است.

وی علت دوم استواری نظام جمهوری اسلامی را پشتوانه عظیم ونیروهای مؤمن برشمرد و تاکید کرد: غالب ملت ایران مردم مؤمن و متدین هستند. پشتوانه عظیمی که باعث استحکام جمهوری اسلامی می‌شود در همین تشییع جنازه‌ها ملاحظه می‌شود. این حضور عظیم مردم است که علاقه‌مندان آن آرمان‌ها و آن منطق را دلگرم می‌کند و استواری و استحکام مارا به دنیا نشان می‌دهد. مردم در سراسر دنیا برای مسئولین حکومتی اینگونه ابراز علاقه نمی‌کنند و برای کشته شدگان و شهیدان این چنین مجالسی برگزار نمی‌شود. مردم اگر ناراضی و ناراحت هستند، اما همیشه آمده‌اند. مردم ناراضی هستند، نگران هستند، نسبت به خیلی از مسائل انتقاد دارند، اما اصل جمهوری اسلامی، وقتی پایش وسط می‌آید بارها به دنیا ثابت می‌کنند که پشتیبان آرمان‌های امام و انقلاب هستند.

حجت الاسلام سید علی خمینی سومین رکن استواری نظام جمهوری اسلامی را شخص مقام معظم رهبری خواند و تاکید کرد: مردم وقتی این شخصیت محکم و فاضل را می‌بینند دلگرم شده و به ادامه راه امیدوار می‌شوند. بدون شک از ارکان استحکام نظام جمهوری اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای است. واقعاً ایشان یک پشتوانه‌ای است که باید هر روز و شب دعا کنیم مخصوصاً شما که در نجف هستید و به کربلا می‌روید همیشه زیر قبه سید و سالار شهیدان دعا کنید برای اینکه خداوند طول عمر، سلامتی و عافیت به مقام معظم رهبری عنایت فرماید. قوه عاقله ممتازی که در نظام جمهوری اسلامی است، واقعاً تحسین برانگیز است. به عنوان مثال در سخت‌ترین شرایط بین المللی نظامی بتواند پهپاد آمریکایی را ساقط کند یا پایگاه امریکایی عین الاسد را با موشک مورد هدف قرار دهد و یا در عملیات وعده صادق به رژیم صهیونیستی صدها موشک شلیک می‌کند نشان دهنده این است که قوه عاقله‌ای این نظام را در این چهل سال به نحوی اداره کرده است که مردم با اطمینان خاطر به زندگی روزمره خودشان ادامه داده‌اند.