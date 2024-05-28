تایید ۷ هزار متقاضی قمی دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زنجیرانی فراهانی اظهار کرد: در استان قم بیش از ۳۳ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن در وضعیت پروفایل تأیید اولیه و نهایی هستند که به این افراد به مرور و براساس اولویت زمان ثبت نام، زمین تخصیص داده می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: بخشی از این متقاضیان، ثبت نام کنندگان سال ۱۴۰۰ هستند که این افراد در اولویت قرار خواهند داشت.

زنجیرانی در خصوص نحوه تخصیص زمین این افراد گفت: این افراد نیاز به اقدامی نخواهند داشت و تخصیص زمین و سایت مربوطه با در نظر گرفتن تاریخ ثبت نام و در شرایط مشابه با فرایند قرعه کشی مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: به مرور اراضی سایت‌های پرنیان و قنوات، قطعه‌بندی و تفکیک می‌شود که به فراخور قطعات تفکیک شده، مرحله به مرحله به متقاضیان تخصیص زمین داده می‌شود.

وی تصریح کرد: مراجعه یاعدم مراجعه این افراد به اداره کل و اخذ دستور و حضور در برنامه دیدار و ملاقات مردمی تأثیری در تسریع تخصیص زمین نخواهد داشت و طبق روال گفته شده و با اولویت ثبت نام کنندگان سال ۱۴۰۰ تخصیص‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اظهار کرد: اولویت تخصیص زمین با متأهلان است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، حدود ۷ هزار متقاضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دریافت زمین نیز در وضعیت تأیید اولیه و تأیید نهایی هستند که این متقاضیان نیز براساس زمان ثبت نام تخصیص خواهند شد.

زنجیرانی در پایان گفت: سامانه برای ثبت نام جدید در استان قم باز نیست و هر زمان که سامانه برای ثبت نام بازگشایی شود از طریق این اداره کل و رسانه‌های جمعی به سمع و نظر مردم خواهد رسید.