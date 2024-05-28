جوانگرایی در تیم ملی فوتبال بانوان باید پله به پله انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مریم آزمون درباره دو دیدار دوستانه در پنجره فیفا دی با تیم ملی بلاروس گفت: در این چند سال برنامهریزی خوبی برای تیم داشتیم که خوشبختانه نتیجه آن را هم در این مدت مشاهده کردیم. تیم ملی ایران در شرایط فعلی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد داشته که این موضوع برای ما خیلی ارزشمند است.
وی در ادامه اضافه کرد: بلاروس از تیمهای خوب اروپایی است و امیدوارم بتوانیم نتیجه مطلوبی را کسب کنیم. هدف ما از انجام این دو بازی ابتدا محک بازیکنان جوان تیم است که به تازگی از لیگهای فوتبال به ما اضافه شدند و سپس شناخت نقاط ضعف و قوت ملیپوشان است تا بتوانیم با آمادگی بهتری در مسابقات رسمی شرکت کنیم. مهمترین چیز که برای تیم ملی مهم است، بازی کردن است. اگر ساعتها هم در بهترین کمپهای ایران و خارج تمرین کنیم نمیتواند اندازه یک بازی خوب به ما کمک کند، چرا که در برگزاری مسابقه میتوانیم نقاط ضعف و قوت خودمان را متوجه شویم. به هر حال همین دیدار دوستانه در سال قبل مقابل روسیه پیش از اعزام به استرالیا به ما کمک کرد چون گاهی شما بازیکنانی دارید که ممکن است در تمرین فوقالعاده باشند اما در مسابقه نمیتوانند آنچه مربی میخواهد را نشان دهند و این بازیهای دوستانه میتواند به ما کمک کند.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان درباره جوان گرایی در تیم ملی بانوان اظهار داشت: در حال حاضر به لحاظ کمی تیم ما از نظر سنی بسیار جوان است و تقریباً از سراسر ایران در تیم ملی بازیکن وجود دارد. توسعه فوتبال در بخش بانوان برای ما اهمیت دارد و تلاش میکنیم این مسیر را به همین شکل ادامه دهیم و به امید خدا شاهد موفقیتهای بیشتری باشیم. آنچه مسلم است باید به بازیکنان جوان اعتماد کنیم و آنها را محک بزنیم تا ببینیم کدام یک از این بازیکنان در پستها و سیستم برنامههای تیمی، میتواند در سالهای آینده به تیم ملی کمک کنند. موضوع جوان گرایی باید پله به پله انجام شود.
آزمون در پایان خاطر نشان کرد: در هر صورت ما باید برای یک سری از بازیکنانمان جایگزینهای مناسب پیدا کنیم و باید آیندهنگری داشته باشیم و بازیکنانی را بیاوریم که حداقل پنج یا شش سال بتوانند برای تیم ملی بازی کنند. این بازیکنانی که اکنون در تیم ملی هستند، تقریباً به مدت هفت یا هشت سال است که برای ایران عزیز بازی میکنند و ما باید با استفاده از تجربیات شأن به فکر آیندهنگری مناسبی برای تیم ملی هم باشیم.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران روزهای دهم و سیزدهم خرداد در دو دیدار دوستانه به مصاف بلاروس میرود.
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