تاکید رئیس جمهور صربستان بر حفاظت از صربهای کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "بوریس تادیک" در ادامه گفت : اگر وضعیت در کوزوو به نقطه بحرانی برسد و اگر نیروهای حافظ صلح نتوانند از صربها محافظت کنند، ارتش صربستان آماده است تا در هر زمانی که لازم باشد اقدامات لازم را برای نجات صربها از خطر انجام دهد.

رئیس جمهور صربستان در ادامه خاطر نشان کرد که ارتش این کشور حمایت از صربهای کوزوو را با تائید سازمانهای بین المللی و بر اساس حقوق بین الملل انجام می دهد.

در همین رابطه خبر می رسد که دولت صربستان طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرده که بر اساس آن صربستان در روابط خود با کشورهایی که استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند تجدید نظر خواهد کرد.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که شب گذشته مجلس صربستان قطعنامه ای را صادر کرده که در این قطعنامه بر مخالفت این کشور با استقلال کوزوو تاکید شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است.

به گزارش مهر، کوزوو یکی از استانهای صربستان محسوب می شود و از سال 1999 و دخالت نظامی ناتو در صربستان، تحت نظر سازمان ملل اداره می شود تا از سرکوب اقلیت آلبانیایی تبار توسط دولت بلگراد جلوگیری شود. روسیه از صربستان حمایت می کند و مخالف استقلال کوزوو است و تلاشهای آمریکا و اتحادیه اروپا را برای استقلال این منطقه ناکام گذاشته است.

دراین پیش نویس،چهار ماه به دولت صربستان وآلبانیایی تبارهای کوزوو برای مذاکره فرصت داده شده بود و پس از آن نیز نظارت سازمان ملل متحد برکوزوو به اتحادیه اروپا واگذار شده و به نوعی شرایط برای استقلال کوزوو فراهم می شد، اما روسیه اعلام کرد هر طرحی را که مورد توافق صربها و آلبانیایی تبارها نباشد، وتو خواهد کرد.