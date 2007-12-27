به گزارش خبرنگار مهر، پخش سری جدید سینما یک با اجرای شاهرخ دولکو از پنجشنبه ششم دی شروع میشود که برنامه این هفته به نمایش فیلم سینمایی "بزرگ" اختصاص دارد. این فیلم به کارگردانی پنی مارشال سال 1988 بر مبنای فیلمنامهای از گری راس و آن اسپیلبرگ ساخته شد.
در فیلم 104 دقیقهای "بزرگ" که موسیقی متن آن را هوارد شور ساخته، تام هنکس، الیزابت پرکینز رابرت لوجیا، جارد راشتن و جان هرد نقشآفرینی کردهاند. این فیلم که محصول آمریکاست داستان جان پسری دوازده ساله را روایت میکند که جثهای کوچک دارد و در حسرت آن است که هر چه زودتر بزرگ شود. او شبی در پارک، آرزوی خود را به دستگاه آرزوها میگوید و فردای آن روز که از خواب بیدار میشود، خود را مردی سی و پنج ساله مییابد و مجبور به فرار از خانه میشود و ...
فیلم سینمایی "بزرگ" با بودجه 18 میلیون دلار ساخته شد و 152 میلیون دلار فروخت. این فیلم نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد (تام هنکس) و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی (گری راس و آن اسپیلبرگ) بود. در ابتدا سازندگان فیلم رابرت دنیرو را برای ایفا نقش اول در نظر گرفته بود، اما وقتی او برای حضور در این نقش تقاضای شش میلیون دلار دستمزد کرد، تام هنکس را جایگزین او کردند که با دریافت دو میلیون دلار حاضر به بازی شد.
فیلم سینمایی "بزرگ" با استقبال اکثر منتقدان رو به رو شد و بسیاری از آنها نقش آفرینی قابل باور هنکس را تحسین کردند. مارشال با این فیلم نام خود را به عنوان نخستین کارگردان زن سینما که فیلم او بیش از 100 میلیون دلار فروخت ثبت کرد.
فیلم تلویزیونی "روبات" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی عصر جمعه هفت دی ساعت 16 از شبکه یک پخش میشود. این فیلم درباره گروهی است که تصمیم میگیرند برای نجات زلزله زدگان روباتی امدادگر طراحی کنند. این روبات ساخته میشود و در مسابقات بینالمللی مقام اول را به دست میآورد.
فرحناز رهنما، عمار تفتی، بهاره نوحیان، ناصر فخری، محمود عزیزی، علی طالبلو، نادیا دلدار گلچین و افشین نخعی بازیگران فیلم هستند. موسیقی فیلم تلویزیونی "روبات" را علیرضا کهن دیری میسازد. فیلمهای "وقت اضافه"، "خشم و قضاوت" و "پیگرد" از دیگر فیلمهای مهرداد خوشبخت است.
فیلم سینمایی"نامههایی از ایوو جیما" هفت دی ماه ساعت 17 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. فیلم تحسین شده "نامههایی از ایوو جیما" ساخته کلینت ایستوود نبرد معروف ایوو جیما را از نگاه سربازان ژاپنی به تصویر میکشد. این فیلم محصول سال 2006 آمریکا و مدت زمان آن 101 دقیقه است. از این فیلم به عنوان قرینهای بر فیلم "پرچمهای پدران ما" یاد میشود که ایستوود در آن نبرد ایوو جیما را این بار از نقطه نظر آمریکاییها ترسیم کرده است.
در این فیلم کن واتانابی ستاره معروف ژاپنی نقش آفرینی کرده است. از دیگر بازیگران فیلم "نامههایی از ایوو جیما" میتوان به کازو ناری، نینو نینا، تسویوشی ایهارا و رایو کاسه اشاره کرد. کل این فیلم در ژاپن فیلمبرداری شده است. "نامههایی از ایوو جیما" بر مبنای کتاب غیرداستانی "نامههای تصویری از فرمانده" نوشته ژنرال تادامیچی کوریباشی ساخته شده است.
"نامههایی از ایوو جیما" در هفتاد و نهمین دوره مراسم اسکار نامزد چهار جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه (آیریس یاماشتیا) و بهترین تدوین صدا شد که در بخش آخر توانست جایزه را از آن خود کند. این فیلم برنده جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد. "نامههایی از ایوو جیما" با هزینه 19 میلیون دلاری ساخته شد و 69 میلیون دلار در دنیا فروخت.
فیلم سینمایی "شهردار" به تهیهکنندگی مسعود اطیابی و کارگردانی حسین تبریزی شنبه هشت دی ساعت 18 از شبکه دو پخش میشود. در این فیلم کیهان ملکی، شهرام قائدی، سپیده نظریپور، ابراهیم آبادی و حسن اسدی به ایفای نقش پرداختهاند. داستان این فیلم درباره فردی به نام ذبیح است که قصد دارد بازیگری مطرح شود، اما در زندگی شخصی دچار مشکلاتی میشود و ...
فیلم سینمایی "اولین رهنمون" با نام اصلی "ترانسفورماتورها" به کارگردانی مایکل بی و مدیریت تولید استیون اسپیلبرگ، پنجشنبه شش دی ساعت 20:15 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. این فیلم حادثه ای / افسانه علمی درباره حمله ارتشی از روباتهای ترانسفورماتور به زمین است و شیا لابوف، مگان فاکس، جان وویت، جان تورتورو و هوگو ویوینگ در آن نقشآفرینی کردهاند.
"اولین رهنمون" با بودجه 150 میلیون دلار ساخته شد و در آمریکا 319 میلیون دلار و در سطح بینالمللی 385 میلیون دلار فروخت. این فیلم در نخستین روز اکران رسمی با 4/27 میلیون دلار فروش رکورد سال گذشته "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" را شکست. "اولین رهنمون" هفتمین فیلم بلند مایکل بی پس از "پسران بد"، "صخره"، "آرماگدون"، "پرل هاربر"، "پسران بد 2" و "جزیره" است.
تکرار فیلم سینمایی "تاکسی 9211" محصول هندوستان جمعه هفت دی ساعت 10:15 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. این فیلم را میلان لوتریا سال 2006 بر مبنای فیلمنامهای از راجات آرورا جلو دوربین برد. در فیلم 116 دقیقهای "تاکسی 9211" نانا پاتهکار، جان آبراهام، سونالی کوکارنی و سمیرا ردی به ایفای نقش پرداختند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده: شاستری که یک راننده تاکسی است به دروغ به خانوادهاش گفته در یک شرکت بیمه کار میکند. روزی میتال جوانی که سر ارثیه پدرش با شریک او در دادگاه دعوا دارد، سوار تاکسی شاستری شده و از او می خواهد سریعتر به دادگاه برسد. در بین راه شاستری تصادف میکند و ...
فیلم سینمایی "محمد رسول الله" جمعه هفت دی در قالب برنامه صد فیلم ساعت 22:40 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. این فیلم را مصطفی عقاد سال 1976 بر مبنای فیلمنامهای از ه.ا.ل.کریگ جلو دوربین برد. در این فیلم 182 دقیقهای که موریس ژار موسیقی متن آن را ساخته، آنتونی کویین، ایرنه پاپاس، مایکل آنسارا، جانی سکا، مایکل گادفری، نویل جیسن، جان بنت و مایکل فارست بازی کردهاند.
نخستین تجربه کارگردانی عقاد داستان زندگی آخرین پیامبر را به تصویر میکشد. عقاد قصد داشت این فیلم را در هالیوود تولید کند، اما به خاطر مخالفت تهیهکنندگان هالیوودی ناچار شد فیلم خود را خارج از آمریکا بسازد.
از آنجا که کسی حاضر به سرمایهگذاری روی پروژه نبود، فیلم در آستانه تعطیلی قرار گرفت، تا اینکه معمر قزافی رهبر لیبی حاضر شد بودجه 10 میلیون دلاری فیلم را تامین کند. "محمد رسول الله" در لیبی و مغرب فیلمبرداری شد و چهار ماه و نیم صرف ساخت دکورهای شهر مکه و مدینه شد تا این دو شهر کاملا شبیه زمان پیامبر به نظر برسد.
از دید عقاد این فیلم میتوانست پلی میان دنیای غرب و اسلام شود. او در سال 1976 در گفتگویی اظهار داشت: "ساخت این فیلم به لحاظ شخصی برای من اهمیت بسیار داشت. از آنجایی که خودم یک مسلمان هستم که در غرب زندگی میکند، همیشه این احساس را داشتم که باید حقایق دین اسلام را بیان کنم. این مذهبی است که پیروان آن میلیونها نفر هستند، با این حال کمتر شناخته شده است که باعث تعجب من است. تصور میکردم باید داستانی را به تصویر بکشم که این شکاف را پر کند."
فیلم سینمایی "محمد رسول الله" به دو زبان عربی وانگلیسی به نمایش در آمد. موریس ژار برای این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین موسیقی بود. عقاد یکم ژوئیه 1930 در حلب به دنیا آمد. او در 1954 برای تحصیل در رشته سینما به آمریکا رفت و در دانشگاه UCLA در کالیفرنیا ثبت نام کرد.
عقاد برای دو فیلم "محمد رسول الله" و "عمرمختار"، درباره یکی از معروفترین چهره های ملی لیبی در سطح جهانی به خصوص میان مسلمانان فیلمسازی شناخته است. او سال 2005 در جریان انفجار بمب در هتلی در شهر امان اردن همراه دختر 34 سالهاش کشته شد. عقاد یکی از تهیه کنندگان مجموعه فیلم های ترسناک "هالووین" بود.
فیلم سینمایی "پدر بزرگ" که سال 1364 به نویسندگی و کارگردانی مجید قاریزاده ساخته شده، شنبه هشت دی ساعت 10:15 از شبکه سه پخش میشود. در این فیلم جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، آهو خردمند، مرحوم حسین کسبیان، بهزادرحیم خانی و ... نقشآفرینی کردهاند.
در خلاصه داستان فیلم "پدربزرگ" آمده: حسین عطاردی با همسرش، فخری و پسرش در خانه قدیمی پدر زندگی میکند. او و همسرش کارمند بانک هستند. فخری با تهیه وام مسکن حسین را وادار می کند خانه پدری را بفروشند و در یک مجتمع آپارتمانی در حومه شهر ساکن شوند. پدربزرگ مخالف است. آنها به منظور فروش خانه، پدر بزرگ را به آسایشگاه سالمندان می سپارند و ...
فیلم سینمایی "قول" جمعه هفت دی در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما پخش میشود. این فیلم را چن کایگه سال 2005 ساخت. ژانگ تان و کایگه فیلمنامه این اثر را بر مبنای داستانی نوشته کایگه نوشتند. کلاوس بادلت موسیقی متن فیلم 103 دقیقهای "قول" را ساخت و سیسلیا چئونگ، چنگ کیان، جانگ دونگ -گون، هیرویوکی سانادا و نیکلاس دزه به ایفای نقش پرداختند.
در خلاصه داستان فیلم سینمایی "قول" آمده: دختری جوان که والدین خود را در خشونتهای جنگ از دست داده، از تن دادن به دستورات پسر یک سلحشور سر باز میزند و سپس روحی به سراغش میآید و به عنوان پاداش، یک زندگی پر از ثروت و قدرت را به او پیشنهاد میکند و ...
فیلم سینمایی "قول" به نوعی بازگشت کایگه به فضاها و مایههای آثار ژانگ ییمو است. این فیلم 42 میلیون دلاری نامزد جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال 2005 بود.
فیلم سینمایی "ساعت شلوغی 3" ساخته برت رتنر با بازی جکی چان و کریس تاکر جمعه هفت دی ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن میرود. در داستان فیلم آمده: در دادگاه جنایت جهانی موضوع یک آدمکش بینالمللی مطرح میشود که ملیت چینی دارد. سفیر چین در حال سخنرانی درباره این موضوع است که با شلیک گلوله کشته میشود. کارآگاه لی که در صحنه حضور دارد قاتل را تعقیب میکند و ...
کمدی اکشن "ساعت شلوغی 3" در هفته نخست اکران در آمریکای شمالی حدود 2/50 میلیون دلار فروخت و رده نخست جدول را از آن خود کرد. این سومین فیلم مجموعه ماجراهای "ساعت شلوغی" است که اولین قسمت آن سال 1998 و دومین آن سال 2001 ساخت شد. "ساعت شلوغی 3" با بودجه 140 میلیون دلار به مدت 90 دقیقه جلو دوربین رفت و فروش آن 254 میلیون دلار بود. رومن پولانسکی فیلمساز صاحبنام لهستانی در این فیلم نقش یک مامور پلیس را بازی میکند.
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